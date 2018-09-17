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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 12:43 17.09.2018 - 12:43

Токио. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник продемонстрировали заметное снижение вместе с валютами большинства развивающихся стран на фоне торговых споров США и Китая, материковый Китай вернулся к уровню 2014 года, пишет агентство Bloomberg.

По данным The Washington Post и The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поручил представителям администрации продолжить работу над пошлинами в отношении китайских товаров на $200 млрд в год на уровне 10%. Объявление о новых пошлинах ожидается уже в понедельник.

При этом Пекин намеревается отклонить предложение США о новом раунде торговых переговоров и обдумывает потенциальные ответные меры, пишет WSJ.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific завершил в минусе восьмую сессию подряд. Торги в Японии 17 сентября не проводились в связи с празднованием Дня почитания пожилых людей. Кроме того, были закрыты биржи Малайзии, где в понедельник отмечается день страны.

Между тем стратег JP Morgan Asset Management Керри Крейг заявил, что можно найти позитив в том, что США введут новые пошлины на товары из Китая на уровне 10%, а не 25%, как обсуждалось ранее.

Китайский Shanghai Composite опустился на 1,1%, Shenzhen Composite потерял 1,5%, гонконгский Hang Seng - 1,3%.

Тайфун "Мангхут", считающийся самым мощным за этот год, в воскресенье обрушился на Гонконг и южные провинции Китая. В Гуандуне и на острове Хайнань эвакуированы более 2,5 млн человек. Ранее тайфун прошел через Филиппины, где число погибших, по уточненным оценкам, может достичь 100 человек.

Вместе с тем оценка опасности стихийного бедствия снижена, постепенно возобновляются авиарейсы в Гонконге и на юге Китая.

Южнокорейский KOSPI упал на 0,7%, индийский Sensex - на 1,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3% и стал единственным исключением из понижательного тренда в понедельник. В лидерах роста были ритейлеры и телекоммуникационные компании.

На этой неделе трейдеры ждут заседания Банка Японии, которое завершится 19 сентября, и встречи глав двух корейских государств: президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Пхеньян для участия в саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Индонезия в августе зафиксировала самый низкий дефицит торгового баланса за пять месяцев - $1,02 млрд. Импорт подскочил на 24,7%, до $16,84 млрд, однако его рост не дотянул до ожидавшихся рынком 26,5%. Вместе с тем экспорт вырос на 4,2%, до $15,82 млрд, вместо прогнозировавшихся 10%.

Обвал в Гонконге затронул все отрасли, высокотехнологичные компании AAC и Tencent потеряли более 3,3% капитализации, автоконцерн Geely Automobile - 3,8%, оператор казино Galaxy Entertainment - 1,4%.

Гонконгские операторы казино оценивают потери выручки за 33 часа приостановки работы из-за тайфуна в $186 млн.

В Южной Корее акции Samsung Electronics подешевели на 1,5%.

На торгах в Сиднее цена бумаг производителя лития Kidman Resources Ltd., одного из партнеров Tesla в сфере литий-ионных аккумуляторов, упала самыми быстрыми темпами за два года - на 13,4%. Kidman может быть вынуждена отложить запуск литиевого проекта в Австралии из-за судебного разбирательства.

Аналитики Goldman Sachs ухудшили оценки для индийского рынка акций из-за завышенных котировок, потенциального торможения экономического роста и предстоящих всеобщих выборов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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