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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 12:57 27.06.2018 - 12:57

Токио. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в среду третью сессию подряд, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,7% и достиг минимума за восемь месяцев, сообщает агентство Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп во вторник просигнализировал, что может ввести ограничения в отношении Китая через Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который оценивает потенциальную угрозу иностранных вложений для национальной безопасности страны. Такой подход будет мягче, чем озвученный в понедельник план Вашингтона ввести ограничения на китайские инвестиции без каких-либо проверок.

Ожидается, что подробный доклад Минфина США с рекомендациями будет представлен 29 июня.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,3% на фоне сдержанного повышения иены. При этом более широкий индекс Topix почти не изменился.

Гонконгский Hang Seng упал на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, Shenzhen Composite - на 1,3%. Шанхайский индикатор ранее на этой неделе перешел к "медвежьему" тренду - его падение с последнего пика, зафиксированного пять месяцев назад, превысило 20%. В среду "медведи" настигли и индекс китайских компаний, акции которых торгуются в Гонконге.

Австралийский S&P/ASX 200 был стабилен, индийский Sensex снизился на 0,8%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,7%.

Медь подешевела до минимума с начала апреля - на 0,5%, до $6680,50 за тонну на LME, пишет агентство Bloomberg. Цинк стабилизировался после 9-дневного падения, самого длительного за три года.

На рынках сырья "все еще слышится эхо торговой войны", считает трейдер Shanghai Minghong Investment Co. Цзя Чжэн.

Цена акций японской нефтегазовой группы Inpex Corp. поднялась на 1,5%, китайской CNOOC - на 3,2% в Гонконге, австралийских Oil Search и Santos - более чем на 2,2%. Нефть во вторник подорожала до максимума за месяц и продолжила подъем в среду.

В Гонконге лидерами падения стали фармпредприятия и другие компании, связанные со здравоохранением, их индекс потерял более 5%.

Кроме того, в Гонконге снизились котировки акций авиакомпаний из-за падения юаня и увеличения цен на нефть: Air China потеряла 4,1%, China Southern - 3,9%. China Eastern - 4,4%.

Из-за ожидаемого роста стоимости авиационного топлива курс ценных бумаг японского авиаперевозчика ANA упал на 1,6%, австралийского Qantas - на 2%.

Вместе с тем из-за ослабления юаня и опасений, что власти КНР замедлят процесс одобрения реконструкции жилых районов, резко дешевеют акции китайских застройщиков: China Evergrande Group - на 7,4%, Sunac China - на 8,7%, Guangzhou R&F - на 4,9%.

ЦБ Китая в среду опустил справочный курс юаня к доллару до минимума за шесть месяцев. Рыночный курс офшорного юаня в Гонконге демонстрирует самое продолжительное снижение за четыре года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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