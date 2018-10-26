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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 12:50 26.10.2018 - 12:50

Токио. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу предприняли попытку восстановления вслед за ростом на Уолл-стрит, однако удалось это далеко не всем индексам, тогда как остальные продолжили снижение на фоне опасений, связанных с внешней торговлей.

Сводный фондовый индекс MSCI Asia Pacific без учета Японии упал на 0,9% и достиг минимума за 20 месяцев.

Общемировой индекс MSCI All-Country World, отслеживающий рынки акций 47 стран, скорее всего, завершит в минусе пятую неделю подряд. Последний раз столь длительное падение наблюдалось весной 2013 года.

Южная Корея стала лидером падения в Азии в пятницу, поскольку инвесторы опасаются резкого ухудшения прибыли компаний после слабых результатов Naver Corp. и Hyundai Motor Co.

В технологическом секторе наблюдалось падение, поскольку квартальная отчетность Alphabet и Amazon, опубликованная уже после закрытия торгов в США, была слабее ожиданий рынка.

Возобновившийся рост доходности гособлигаций США не добавил оптимизма участникам рынка акций. В ходе торгов в пятницу доходность 10-летних US поднялась на 3,6 базисного пункта, до 3,081%.

"Волатильность повысится еще больше. Она будет неотъемлемой частью ситуации", - считает главный инвестиционный директор Statewide Super Кон Михалакис.

Южнокорейский KOSPI рухнул на 1,8%.

Японский Nikkei 225 к концу сессии упал на 0,4%, более широкий индекс Topix - на 0,3%. Фондовые площадки Японии росли в начале торгов, но не инвесторы не справились с сомнениями.

Вместе с тем китайский Shanghai Composite упал на 0,2%, как и Shenzhen Composite, а гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Юань пробил ключевой уровень поддержки, опустился до минимума с декабря 2016 года в паре с долларом и приблизился к рекордно низкому уровню за 10 лет.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил менее 0,1%, в "зеленой зоне" прошла сессия для финансовых и сырьевых компаний. Филиппинский PSEi поднялся на 1,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,5%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подорожали на 1,3% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - на 0,9%.

Бумаги крупнейших австралийских банков также продемонстрировали подъем: Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%, National Australia Bank - на 0,7%, Australia & New Zealand Banking - на 0,4%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга упал на 3,4%, японской SoftBank, известной инвестициями в технологический сектор, - на 2% в Токио.

Цена бумаг японских компаний Canon рухнула на 5,6%, до минимума с февраля 2017 года, из-за ухудшения прогноза чистой прибыли на текущий фингод.

Служба финансово-экономической информации

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