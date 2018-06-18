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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 13:13 18.06.2018 - 13:13

Токио. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник продемонстрировали негативную динамику из-за торговых споров между США и КНР, сообщает MarketWatch.

В пятницу американский президент Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из Китая. Дополнительные пошлины в размере 25% затрагивают около 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд.

В ответ Китай заявил о том, что с 6 июля введет пошлины на импорт ряда американских товаров.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific в первый рабочий день этой недели опустился на 0,7%. При этом биржи Тайваня, Гонконга и материкового Китая закрыты в связи с праздниками.

Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix снизились соответственно на 0,75% и 0,98%. Негативное влияние на рынок оказывает, в том числе, укрепление курса иены.

Япония в мае зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса впервые за три месяца, свидетельствуют данные министерства финансов. Отрицательное сальдо составило в прошлом месяце 578,3 млрд иен ($5,2 млрд) против профицита в размере 624,6 млрд иен в апреле. Аналитики, опрошенные Nikkei, прогнозировали в среднем профицит на уровне 21 млрд иен.

Котировки акций автопроизводителей снижаются, включая Toyota Motor Corp. - на 0,4% и Honda Motor Co. - на 1,3%.

Помимо этого, подешевели бумаги производителей электроники Sony Corp. (на 1,6%) и Panasonic Corp. (на 2,7%).

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 1,16%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 2,2%, менее крупного представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 3,5%.

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинги эмитента Южной Кореи и приоритетного необеспеченного долга на уровне "Аа2". Как ожидают аналитики агентства, экономика страны продолжить демонстрировать устойчивость к глобальным потрясениям. При этом отмечается, что геополитические риски, включая северокорейскую угрозу, ослабели, хотя и остаются достаточно высокими.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 в понедельник поднялся на 0,17%, несмотря на снижение рыночной стоимости ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. соответственно на 2,4% и 2% соответственно.

Служба финансово-экономической информации

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