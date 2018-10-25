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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 7:59 25.10.2018 - 07:59

Токио. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко падают в четверг вслед за обвалом основных индексов США накануне.

Как сообщалось, американский индекс Dow Jones Industrial Average в среду потерял 600 пунктов, тогда как Nasdaq продемонстрировал самое значительное падение с августа 2011 года (-4,4%) и перешел в зону коррекции.

Участники рынка опасаются дальнейшего повышения процентных ставок и замедления роста мировой экономики. Также существуют опасения, что компании, в первую очередь технологические, достигли пика прибыли.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific рухнул в четверг на 2,2%. Его падение с пикового значения, достигнутого в январе, превышает 20%, что говорит о начале "медвежьего" тренда на рынке.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix упали соответственно на 3,6% и 2,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,7%, Shenzhen Composite - 2,2%, а гонконгский Hang Seng опустился на 2,15%.

Снижение южнокорейского Kospi составило 2,3%, индийского BSE Sensex - 1,2%, австралийского S&P/ASX 200 - 2,8%, новозеландского NZX 50 - 0,9%.

Как стало известно в четверг, ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2018 года вырос на 0,6% по сравнению со вторым кварталом и на 2% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали роста первого показателя на 0,8%, второго - на 2,3%.

Рыночная стоимость южнокорейского автопроизводителя Hyundai упала более чем на 10%, до минимума с 2010 года, после того, как прибыль компании в минувшем квартале не оправдала прогнозов рынка.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга снизился на 3,4%, страховщика AIA Group - на 2,9%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 4%, до минимума за полтора года. Цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,9%.

Китайские энергетические компании CNOOC и Sinopec потеряли 3,8% и 2,2% капитализации соответственно из-за снижения цен на нефть.

Акции японской Inpex опустились на 1,3%, австралийской Santos - на 1,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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