Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 14:04

Токио. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли во вторник, следуя за динамикой индексов США.

Поддержку рынкам оказали новости о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая". Акции компании по итогам торгов в США в понедельник взлетели почти на 20%.

"Я надеюсь, что мы найдем вакцину в рекордно быстрые сроки и ситуация наладится, но реальность все еще выглядит очень шаткой", - говорит управляющий директор Aberdeen Standard Investments в АТР Хью Янг, которого цитирует CNBC.

Японский индекс Nikkei повысился на 1,5%. В ходе торгов индекс поднимался до максимума за десять недель на фоне надежд инвесторов на то, что постепенное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, будет стимулировать рост мировой экономики.

Объем промпроизводства в Японии в марте сократился на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, показали окончательные официальные данные. Это самый существенный спад с октября прошлого года. Показатель совпал с предварительным значением и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Месяцем ранее промпроизводство снизилось на 0,3%.

Промпроизводство в марте относительно того же месяца 2019 года сократилось на 5,2% после падения на 5,7% в предыдущем месяце. Таким образом, показатель снижался шестой месяц подряд. Его значение также совпало с предварительными данными и ожиданиями экспертов.

Акции японского производителя стали Nippon Steel прибавили в цене 6,8%. Цена SoftBank снизилась на 2,75% после того, как телекоммуникационная компания отчиталась о существенном убытке в завершившемся финансовом году. Бумаги производителя промышленных роботов Fanuc подорожали на 4%.

Китайский индикатор Shanghai Composite вырос 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%.

Уровень безработицы в Гонконге в период с февраля по апрель подскочил до 5,2% - это максимальный показатель с октября 2009 года, свидетельствуют официальные данные. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали показатель на уровне 4,6%.

Капитализация инвестиционного фонда Link Real Estate Investment увеличилась на 3,7% в ходе торгов в Гонконге, котировки акций нефтяной компании PetroChina выросли на 3%.

Южнокорейский индекс Kospi повысился на 2,3%.

Стоимость бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics увеличилась на 3,1% на торгах в Сеуле, акции производителя потребительской электроники LG Electronics подорожали на 3,2%. Бумаги Hyundai Motor взлетели на 7,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,8%. В определенный момент торгов он достиг максимального значения за девять недель на фоне надежд на постепенное восстановление экономики, пишет Trading Economics.

Акции австралийской горнодобывающей компании BHP прибавили 5,9%, цена бумаг Rio Tinto выросла на 4,7%. Котировки акций Commonwealth Bank выросли на 1,3%, Westpac Banking - на 2,2%.

Служба финансово-экономической информации

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