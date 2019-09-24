Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 13:31

Токио. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник выросли после того, как министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил возобновление торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином в ближайшее время, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific увеличился на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,09%.

Другой индикатор Topix поднялся на 0,42% и достиг максимума с апреля. Его подъем с начала сентября составляет 7,3%, что может стать сильнейшим месячным приростом с октября 2015 года.

В число лидеров повышения во вторник вошли котировки акций Nippon Telegraph & Telephone (+2,5%) и Toyota Motor (+0,8%).

Между тем стоимость телекоммуникационной группы SoftBank снизилась на 1,8%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite за день увеличился на 0,28%, гонконгский Hang Seng - на 0,22%.

Акции страховщика AIA Group на торгах в Гонконге прибавили в цене 1,5%, телекоммуникационной компании China Mobile - 0,9%.

При этом снизились котировки бумаг Bank of China (-0,6%).

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,45%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. вырос на 0,4%, акции автопроизводителя Kia Motors подешевели на 0,75%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к концу сессии снизился на 0,01%. С начала текущего года он взлетел на 20%, что является лучшим показателем как минимум за последние десять лет.

Котировки бумаг крупнейшей золотодобывающей компании страны Newcrest Mining повысились на 2% и ANZ Bank - на 1,3%, в то время как акции горнодобывающих компаний BHP и Fortescue Metals подешевели соответственно на 1% и на 2,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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