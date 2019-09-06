Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 13:22

Токио. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили умеренным ростом торги в пятницу благодаря сильным статданным из США и надеждам на прогресс в американо-китайских торговых переговорах.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,5%, более широкий Topix - на 0,2%.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, Shenzhen Composite - 0,4%.

Южнокорейский индикатор Kospi вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 1%, индийский BSE Sensex - на 0,9%, индонезийский Jakarta Composite - менее чем на 0,1%.

В минусе завершили сессию индексы Сингапура, Вьетнама, Шри-Ланки, Лаоса и Монголии.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,66%, несмотря на то, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Гонконга по обязательствам в иностранной валюте до "AA" с "АА+" с "негативным" прогнозом.

"Месяцы непрекращающихся конфликтов и насилия стали проверкой гибкости принципа "одна страна, две системы", который лежит в основе отношений Гонконга с материковым Китаем, - отмечают аналитики Fitch. - Постепенное укрепление экономических, финансовых и политических связей Гонконга с Китаем говорит о продолжающейся интеграции в систему государственного управления Китая, что грозит ростом институциональных и регуляторных трудностей в будущем".

Главным позитивным фактором для мировых фондовых рынков на уходящей неделе стала новость о том, что Китай и США готовы возобновить торговые переговоры. Представители Пекина и Вашингтона договорились встретиться в начале октября для нового раунда переговоров в Вашингтоне. Отмечается, что КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

"Тот факт, что встреча случится, действительно является позитивным сигналом, - говорит аналитик Mizuho Bank Чжу Хуани. - Однако большого прогресса мы не ожидаем и полагаем, что без прорыва на переговорах ралли может оказаться кратковременным".

Также азиатский рынок поддержали сильные статданные из США, которые вызвали рост американских индексов накануне и стали сигналами того, что в крупнейшей экономике мира дела идут хорошо.

Как стало известно в четверг, производительность труда в Штатах во втором квартале увеличилась на 2,3%, а стоимость рабочей силы выросла на 2,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс. Показатель оказался лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 148 тыс.

Акции китайского интернет-гиганта Alibaba подешевели на 0,1% на новости о покупке бизнеса в сфере онлайн-торговли у конкурирующей NetEase за $2 млрд. Также Alibaba пообещала инвестировать $700 млн в музыкальный сервис NetEase.

Котировки акций японского автопроизводителя Honda выросли на 3%, тогда как бумаги интернет-компании Rakuten и оператора связи SoftBank подешевели на 5,2% и 2,7% соответственно.

Стоимость акций гонконгского оператора казино Galaxy Entertainment повысилась на 2,1%, производителей компонентов для мобильных устройств AAC Technology и Sunny Optical - на 2,9% и 2,7% соответственно.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics выросла на 1,3%, Largan Precision - снизилась на 1,2%.

Рыночная стоимость австралийской энергетической компании Beach Energy увеличилась на 2,5%, горнодобывающей Rio Tinto - на 0,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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