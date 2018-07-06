Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 12:09 06.07.2018 - 12:09

Токио. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в плюсе торги в пятницу, несмотря на вступление в силу пошлин на импорт китайских товаров в США.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,6%.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,12%, более широкий Topix - на 0,92%.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,47%, китайский Shanghai Composite - на 0,49%, южнокорейский KOSPI - на 0,68%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,91%.

Тем временем сингапурский индекс FTSE Straits упал на 2% на новости, что власти Сингапура повысили гербовый сбор на покупку недвижимости, чтобы замедлить темпы роста цен на жилье.

Ставка гербового сбора для граждан, покупающих жилье впервые, была оставлена на нулевом уровне, для лиц с видом на жительство - на уровне 5%. Тем временем для всех остальных категорий размер сбора был повышен на 5 процентных пунктов, для юридических лиц - на 10 п.п.

Цена бумаг сингапурского девелопера City Developments Ltd. упала на 16%.

В пятницу США официально ввели дополнительные пошлины в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на сумму $34 млрд в год. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд.

Китай сообщил о том, что ответные пошлины также вступили в силу. Представитель министерства иностранных дел КНР Лю Кан назвал действия США противоречащими нормам ВТО, и отметил, что они негативно влияют на деловую активность во всем мире.

При этом Лю Кан не ответил на вопрос журналистов, какой объем американских товаров затронут китайские пошлины.

Акции крупнейшего сотового оператора в мире China Mobile подорожали на 0,65%. Они дешевели несколько сессий подряд после того, как администрация президента США Д.Трампа рекомендовала Федеральной комиссии по связи отклонить заявку китайского оператора на получение лицензии на предоставление телекоммуникационных услуг в США.

Цена бумаг китайского банка China Construction Bank повысилась на 0,6%, как и стоимость акций Bank of China.

Котировки бумаг страховщика AIA Group выросли на 1%.

Капитализация Samsung Electronics упала на 2,3% после того, как корейский электронный гигант дал худший, чем ожидалось, прогноз финпоказателей на второй квартал.

Samsung ожидает увеличения операционной прибыли на 5% в годовом выражении, до 14,8 трлн вон ($13,2 млрд) и снижения выручки с 61 трлн вон до 58 трлн вон.

Японские автопроизводители Toyota и Honda увеличили свою рыночную стоимость на 1,1% и 1,4% соответственно.

Стоимость акций японской фармацевтической компании Eisai Co. подскочила на 19% на позитивных результатах клинических испытаний ее препарата против болезни Альцгеймера.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй мв

Neuer Inhalt Horizontal Line