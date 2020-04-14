Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 13:14

Токио. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам торгов во вторник после выхода данных о внешней торговле Китая, превзошедших ожидания.

Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились. Экономическая активность в КНР постепенно восстанавливается после снятия ограничений, введенных ранее властями страны с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение на 14%.

Объем импорта снизился на 0,9%. Аналитики ожидали падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В январе-феврале объем китайского экспорта рухнул на 17,2%, импорта - на 4%.

Профицит баланса внешней торговли КНР в марте составил $19,9 млрд (прогноз - $18,55 млрд). В январе-феврале был отмечен дефицит внешнеторгового баланса в размере $7,09 млрд.

Инвесторы ждут начала сезона корпоративной отчетности за первый квартал, который позволит оценить воздействие коронавируса на финансовые результаты и прогнозы компаний. Во вторник отчетность среди прочих опубликуют такие крупные банки США, как JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp.

"По понятным причинам, рынки немного нервничают в преддверии этих публикаций", - отмечает Роберт Карнелл, главный экономист ING по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 повысился на 3,13% по итогам торгов, достигнув максимального уровня закрытия с 10 марта. Более широкий индекс Topix прибавил 1,96%.

Акции SoftBank Group Corp. подскочили на 5,2%. Компания в понедельник предупредила, что, вероятно, зафиксировала рекордный операционный убыток по итогам финансового года, завершившегося в марте, из-за потерь ее фонда инвестиций в технологический проекты - Vision Fund. Согласно оценкам SoftBank, ее годовой операционный убыток составил 13,5 трлн иен ($12,5 млрд). Инвестиционные потери Vision Fund в минувшем финансовом году достигли 1,8 трлн иен ($16,7 млрд), что связано, в частности, с "ухудшением рыночной среды", говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, на 1,7% подорожали бумаги производителя электроники Sony, на 5,3% - крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing, на 3,5% - автомобильной компании Toyota Motor.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 1,59%, достигнув максимума закрытия с 13 марта, гонконгский Hang Seng - на 0,56%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings выросла в ходе торгов в Гонконге на 0,9%, телекоммуникационной компании China Mobile - на 0,6%, банка HSBC - на 1,1%.

В то же время акции нефтепроизводителей, включая CNOOC и PetroChina, потеряли в цене по 2,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 1,72%. Индикатор достиг максимальной отметки с 11 марта.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 1,5%, производителя потребительской электроники LG Electronics - на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,87%, также обновив максимум закрытия с 11 марта.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 0,5% и на 1,6%.

Между тем подешевели бумаги нефтепроизводителей, включая Santos - на 1,1%, Beach Energy - на 1,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва ск*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!