Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 12:14

Токио. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на торгах в среду на фоне оптимизма инвесторов по поводу принятых Китаем мер для ограничения ущерба для экономики от вспышки коронавируса.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 1,02%, китайский Shanghai Composite укрепился на 1,25%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,36%.

Инвесторы положительно оценили решение Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник влить в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. НБК предложил рынку 380 млрд в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Это решение является еще одним шагом со стороны Пекина для ослабления негативных последствий эпидемии пневмонии для экономики.

"Китай собирается сделать все, что сможет, для поддержки своих рынков. Возможно, у нас не так много поводов беспокоиться за свои", - сказал специалист по инвестиционной стратегии в Baird Уилли Делвич, которого цитирует MarketWatch.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24 324 человека, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,887 тыс. человек, смертельных случаев - на 65, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

Опубликованные в среду статданные указали, что рост деловой активности в сфере услуг КНР замедлился до трехмесячного минимума в январе. Индекс PMI сферы услуг, рассчитываемый Caixin China, в прошлом месяце снизился до 51,8 пункта с декабрьских 52,5 пункта - максимального уровня за семь месяцев. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся росте активности в секторе.

Акции японской Keyence подорожали на 3,2%, KDDI Corp. - на 2,2%. Акции Panasonic укрепились на 4,3% после подъема на 10% во вторник в связи с тем, что компания отчиталась о первой квартальной прибыли своего бизнеса по производству батарей с Tesla. Цена бумаг Fast Retailing снизилась на 0,3%, акции Nomura выросли на 0,8%.

В Гонконге выросли бумаги AAC Technologies Holdings Inc. (+0,96%) и WH Group (+2,8%), в то время как акции Tencent потеряли 0,2%, а Sunny Optical Technology Group Co. - 2,67%.

Акции южнокорейской Samsung выросли на 1%, SK Hynix - на 0,6%. Бумаги австралийской Pilbara Minerals подскочили на 11,3%, ANZ Banking подорожали на 0,6%, акции Beach Energy снизились на 1,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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