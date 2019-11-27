Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 11:50

Токио. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли в среду вслед за подъемом американских индексов до новых рекордов благодаря позитивным сигналам о ходе торговых переговоров США и КНР.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%. Китайский Shanghai Composite опустился к закрытию торгов на 0,1%.

Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Белом доме во вторник, что переговоры с Китаем относительно первой фазы торгового соглашения близки к завершению.

"Мы на финальной стадии переговоров по очень важному соглашению. Думаю, можно сказать, одного из важнейших торговых соглашений за все время, - сказал Трамп. - Все идет очень хорошо".

Министерство торговли Китая сообщило во вторник, что представители Пекина и Вашингтона "достигли консенсуса по решаемым надлежащим образом вопросам".

Надежды инвесторов на то, что торговое соглашение все же будет подписано, растут, поскольку представители двух стран в последнее время внимательно следят за своей риторикой. Ситуация очень отличается от того, что было год назад, когда резкие комментарии той или иной стороны приводили к остановке переговоров и ухудшению отношений, пишет MarketWatch.

"В целом последние заявления говорят в пользу того, что переговоры Вашингтона и Пекина продвигаются, хотя и медленно", - отмечает главный инвестиционный директор Glenmede Trust Джейсон Прайд.

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в октябре 2019 года упала третий месяц подряд - на 9,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в 2011 году.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце составила 427,6 млрд юаней ($60,79 млрд), сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. В сентябре показатель снизился на 5,3%.

Акции Toshiba Corp. подскочили в цене на 4% на информации Nikkei о том, что Токийская фондовая биржа намерена упростить правила перевода акций компаний на ее основную площадку из второй секции. В соответствии с новыми правилами, компаниям, желающим выйти на основную площадку, потребуется предоставлять аудированную финансовую отчетность бирже в течение двух лет, а не пяти, как в настоящее время. Акции Toshiba были переведены во второй эшелон в 2017 году, когда собственный капитал компании стал отрицательным.

Котировки бумаг японских производителей электроники Hitachi, Sony и Fujitsu выросли соответственно на 2,5%, 0,5% и 2,3%.

В Гонконге подорожали бумаги девелопера Wharf Real Estate (+1,1%), нефтекомпании CNOOC (+0,3%) и страховщика AIA Group (+0,6%), в Южной Корее - бумаги LG Electronics (+0,9%).

Служба финансово-экономической информации

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