Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 7:53

Токио. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг, трейдеры следят за развитием ситуации вокруг торговых переговоров Вашингтона и Пекина после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект в поддержку протестных выступлений в Гонконге.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,2%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,35%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Трамп сообщил, что подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами американского Конгресса.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Как сообщалось, Палата представителей и Сенат американского Конгресса ранее согласовали и одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе.

Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на подписание законопроекта, ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР.

Тем временем гонконгская администрация выразила сожаление и протест в связи с принятием США закона "О правах человека и демократии в Гонконге", назвав его вмешательством во внутренние дела этого специального административного района Китая.

По словам Стивена Иннса из AxiTrade, которого цитирует MarketWatch, рынок, похоже, спокойно воспринимает последние новости, "предполагая, что принятый США закон вряд ли воспрепятствует первой фазе торгового соглашения. Однако они являются суровым напоминанием о том, что противоречия США и Китая всегда будут для рынка раздражителем".

Акции японской Panasonic выросли в цене на 2,77% на информации о том, что компания продаст свой бизнес по производству полупроводников тайваньской Nuvoton Technology. Бумаги Rakuten и Hitachi прибавили 2,14% и 1,76% соответственно.

В Гонконге дорожают акции Tencent (+1,07%) и Sunny Optical (+3,48%), в то время как China Mobile и Galaxy Entertainment снижаются на 1,47% и 2,14% соответственно.

Акции южнокорейской SK Hynix подорожали на 0,48%, бумаги LG Electronics снизились на 0,7%.

В Австралии выросли акции Beach Energy (+2,15%) и подешевели акции Westpac (-0,44%).

Служба финансово-экономической информации

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