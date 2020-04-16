Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 14:47

Токио. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились в четверг, давление на настроение инвесторов продолжают оказывать опасения о влиянии пандемии коронавируса на мировую экономику.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 1,3%. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%. Южнокорейский KOSPI не изменился. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,9%.

Росту тревог по поводу мировой экономики способствовали опубликованные накануне статданные из США. Министерство торговли страны сообщило, что розничные продажи в Штатах в марте упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальное падение продаж за все время с начала ведения статистики в 1992 году.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем, вышедшие в Австралии в четверг статистические данные показали, что рынок труда страны в марте оказался более устойчивым, чем ожидалось. Скорректированный с учетом сезонности уровень безработицы вырос до 5,2% в марте по сравнению с 5,1% в феврале, тогда как экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали показатель на уровне 5,4%.

Данные Австралийского бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS) показали, что в прошлом месяце было создано 5,9 тыс. новых рабочих мест, в то время как эксперты ожидали их сокращения на 30 тыс.

Между тем в ближайшие месяцы обстановка, вероятно, ухудшится, поскольку последствия приостановки работы компаний в связи с пандемией коронавируса в полной мере отразятся на рынке труда, пишет MarketWatch.

"Следующие данные будут включать значительный период после закрытия экономики", - сказал CNBC основатель и директор по инвестициям Jevons Global Кингсли Джонс.

"Апрель станет плохим месяцем", - добавил он.

Международный валютный фонд на этой неделе предупредил, что мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. По оценке аналитиков фонда, падение глобального ВВП может составить 3%.

Экономика Китая, откуда, как предполагается, и началось распространение COVID-19, по ожиданиям МВФ, в 2020 году останется в плюсе, хотя темп роста замедлится по сравнению с предыдущим прогнозом - 1,2% против 6%, а в 2021 году ее рост ускорится до 9,2% с ожидавшихся в январе 5,8%.

Экономика Японии в текущем году снизится на 5,2% (предыдущая оценка - рост на 0,7%), в 2021 году вырастет на 3% (0,5%).

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group подорожали на 2,2%, тогда как бумаги Sony потеряли в цене 1%, Panasonic - 4%, Sharp - 1,5%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали на торгах в Гонконге на 3%.

Тем временем акции Wharf Real Estate Investment снизились на 1,7%, HSBC Holdings - на 2,2%, а Shenzhou International Group Holdings - на 2,7%.

Капитализация LG Electronics снизилась на 0,2%, акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors потеряли в цене 0,9% и 2,9% соответственно.

Капитализация горнодобывающей BHP уменьшается на 2,6%, Rio Tinto - на 2,3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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