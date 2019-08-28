Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 8:39

Токио. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются незначительно и разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают сигналы грядущей рецессии в США.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,2%, более широкий Topix - на 0,1%.

Китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,2%, Shenzhen Composite прибавил менее 0,1%, гонконгский Hang Seng практически не меняется.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 повысился на 0,45%, новозеландский NZX 50 подскочил на 1,1% на фоне снижения курса нацвалюты к доллару США, южнокорейский Kospi вырос на 1,5%.

Индонезийский Jakarta Composite повысился менее чем на 0,1%, индийский BSE Sensex опустился на 0,35%.

Негативным фактором для азиатского рынка акций стал тот факт, что накануне доходность 30-летних государственных облигаций США опускалась ниже доходности трехмесячных бумаг. Такая ситуация, именуемая инверсией кривой доходности, свидетельствует о растущих опасениях инвесторов по поводу скорого начала рецессии в стране.

Также участники рынка продолжают следить за развитием торгового конфликта США с Китаем. В частности, инвесторы по-прежнему озадачены словами президента США Дональда Трампа о том, что китайская сторона в телефонном разговоре попросила вернуться к переговорам. Заявление Трампа вызвало удивление со стороны представителей Китая.

"Непонятно, что происходит с американо-китайскими переговорами, - говорит фондовый менеджер Shinkin Asset Management Наоки Фудзивара. - Но я не думаю, что новые пошлины приведут к глобальной рецессии. Есть возможность отреагировать мерами денежно-кредитной политики, и я считаю, что волноваться не стоит".

Акции японской интернет-компании Rakuten дешевеют на 5,5%, ИТ-провайдера NEC - дорожают на 2%, энергетической компании Tokyo Electric Power - на 1,8%.

Цена бумаг производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical увеличивается на 1,65%, нефтедобывающей компании CNOOC - на 1,3%. Бумаги интернет-гиганта Tencent дешевеют на 1,5%.

Котировки акций южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor растут на 2%, производителя электроники LG Electronics - на 1,2%.

Стоимость акций австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto увеличивается на 2,5%, энергокомпании Beach Energy - на 2%.

Капитализация индийского автопроизводителя Tata Motors повышается на 2,8%, банка Axis Bank - на 0,8%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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