Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 14:11

Токио. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили без единой динамики торги в пятницу, инвесторы оценивали корпоративные новости и статданные из Китая.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,73%, более широкий Topix опустился на 0,07%. Для Topix снижение стало пятым подряд, чего еще не наблюдалось в 2019 году.

Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,24%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,04%.

Южнокорейский индикатор Kospi повысился на 0,4%, индийский BSE Sensex - на 0,41%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,85%. Новозеландский NZX 50 поднялся менее чем на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite незначительно снизился (-0,07%).

Как сообщалось, объем китайского экспорта в долларовом выражении подскочил в марте на 14,2% относительно марта прошлого года, до $198,67 млрд. При этом импорт снизился на 7,6%, до $166,02 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса КНР в марте выросло до $32,64 млрд по сравнению с пересмотренными $4,08 млрд в предшествующий месяц. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя равнялся $5,7 млрд.

Тем временем объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в марте увеличился в два раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,69 трлн юаней ($251,6 млрд) против 885,8 млрд юаней в феврале. Эксперты в среднем ожидали менее выраженного увеличения кредитования, до 1,25 трлн юаней.

Акции Fast Retailing Co. Ltd подорожали на 7,9%. Крупнейший розничный продавец одежды в Азии увеличил прибыль и выручку во втором финансовом полугодии до рекордных уровней, однако понизил прогноз операционной прибыли на текущий фингод впервые за три года.

Стоимость акций японской Toshiba снизилась на 2,7% на новости об отмене сделки по продаже американских СПГ-активов китайской ENN Ecological Holdings Co.

Цена бумаг китайского производителя компонентов для электроники AAC Technologies увеличилась на 0,2%.

Котировки акций южнокорейской компании Samsung повысились на 1,3%, другого крупного производителя полупроводников SK Hynix - снизилась на 0,4%.

Акции сингапурского оператора связи Singapore Telecom подешевели на 0,3% после скачка накануне.

Рыночная стоимость малазийской химкомпании Petronas Chemicals упала на 1,3% на новости о пожаре на одном из ее заводов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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