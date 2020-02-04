Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 11:54

Токио. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно выросли на торгах в понедельник, китайские индексы укрепились после существенной распродажи накануне.

В понедельник китайские биржи, которые работали первый день после долгих выходных, потеряли более 7%. Давление на рынки оказали сохраняющиеся опасения по поводу последствий начавшейся в Китае вспышке пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, для экономики.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 МСК понедельника) число заболевших пневмонией составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

В Гонконге зарегистрирован первый летальный исход от нового типа коронавируса, сообщил телеканал TVB. Скончался 39-летний мужчина, который посетил Ухань в январе. Это второй случай летального исхода от нового типа коронавируса за пределами материкового Китая.

Японский индекс Nikkei 225 во вторник вырос на 0,49%.

Акции Panasonic подскочили на 10%, поскольку компания отчиталась о первой квартальной прибыли своего бизнеса по производству батарей с Tesla. Цена бумаг Screen Holdings выросла на 4,36%, акции Nomura снизились на 2,76%.

Китайский Shanghai Composite укрепился на 1,34%, гонконгский Hang Seng - на 1,21%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. НБК предложил рынку 380 млрд юаней в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций, говорится в сообщении китайского ЦБ.

В Гонконге выросли бумаги Sunny Optical (+4,83%), AAC Technologies Holdings Inc. (+0,6%) и Tencent (+3,4%).

В то же время акции Galaxy Entertainment снизились на 2,26%, Wynn Macau - на 1,67%, SJM Holdings - на 0,9%, Sands China - на 1,97%. Давление на бумаги этих компаний оказывает новость о том, что в Макао, одной из мировых игорных столиц, на две недели закроют казино из-за опасений, связанных с коронавирусом.

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 1,84%. Акции южнокорейской Samsung выросли на 3%, SK Hynix - на 2,3%.

Согласно отчету статуправления Южной Кореи, опубликованному во вторник, потребительские цены в стране в январе 2020 года достигли максимума за 14 месяцев. Индекс потребительских цен вырос на 1,5% в прошлом месяце по сравнению с годом ранее после подъема на 0,7% в декабре.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,37%. Акции ANZ Banking подорожали на 1,5%, Virgin Australia - на 3,6%.

Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне в 0,75%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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