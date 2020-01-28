Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 12:17

Токио. 28 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги во вторник снижением на фоне усилившихся опасений по поводу распространения эпидемии пневмонии в Китае.

При этом основное давление пришлось на южнокорейский индекс Kospi, который упал максимально с октября 2018 года.

Биржи Китая и Гонконга были закрыты в связи празднованием Нового года по лунному календарю.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,55%. В то же время индикатор Topix опустился на 0,6% и продемонстрировал самое существенное падение по итогам двух сессий с августа.

Южнокорейский индикатор Kospi упал на 3,09%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,36%.

"Рынок обеспокоен потенциальными последствиями для роста мирового ВВП в случае, если темпы роста китайской экономики замедлятся из-за нового вируса", - отмечает старший технический аналитик Mizuho Securities в Токио Ютака Миура.

Как сообщалось, в Китае за минувшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4515, сообщили власти страны.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1771 человек.

Случаи заболевания обнаружены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Ряд азиатских стран принимает меры в рамках борьбы с распространением нового коронавируса и обеспечения безопасности своих граждан, сообщают во вторник западные СМИ. Так, Южная Корея отменила все авиарейсы в Китай, а власти Японии готовят отправку чартерного рейса в Ухань, который является эпицентром вспышки заболевания, чтобы эвакуировать японцев, желающих вернуться на родину.

В Японии подешевели акции производителей электроники и оборудования. Цена бумаг Fanuc снизилась на 1,1%, Sony - на 1,17%, Panasonic - на 0,36%, Sharp - на 1,07%.

Акции Honda Motor Co. потеряли 2,11%. Автопроизводитель эвакуирует сотрудников с заводов в Ухане, как и ряд других автопроизводителей.

Цена бумаг Shin-Etsu Chemical Co. снизилась на 0,9%. Химическая компания сократила чистую прибыль по итогам третьего финансового квартала на 1,8%.

В Южной Корее существенно упали акции компаний, которые получают прибыль в том числе за счет туристов из Китая. Акции производителя косметики Amorepacific Corp. опустились на 8,5%, туроператора Hana Tour Service Inc. - на 10,2%, Hotel Shilla Co. - на 10,3%.

На граждан Китая пришлось около 35% от общего числа иностранных туристов в Южной Корее в ноябре 2019 года, согласно NH Investment & Securities.

Акции австралийской Beach Energy подешевели на 3,7%, бумаги Oil Search Ltd. потеряли в цене 7,5%. Рыночная стоимость горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto снизилась на 3,3% и 3,1%.

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