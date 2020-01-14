Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 12:15

Токио. 14 января. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не продемонстрировали единой динамики на торгах во вторник, внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на промежуточном торговом соглашении США и Китая.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,73%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,24%, китайский Shanghai Composite потерял 0,28%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,43%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,85%.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

При этом США перестали квалифицировать Китай как валютного манипулятора. В понедельник Минфин США в своем полугодовом докладе Конгрессу заявил, что не обнаружил никаких крупных торговых партнеров "в настоящее время", которых можно было бы включить в список валютных манипуляторов.

Минфин также сослался на переговоры с Народным банком Китая наряду с исполняемыми соглашениями, являющимися частью предварительной торговой сделки, в качестве причин, по которым Пекин больше не должен быть обозначен как валютный манипулятор.

Опубликованные во вторник статданные свидетельствуют об увеличении экспорта КНР в декабре.

Объем китайского экспорта в прошлом месяце вырос после сокращения по итогам четырех месяцев подряд, темпы повышения импорта значительно ускорились.

Экспорт в долларовом выражении увеличился на 7,6% относительно декабря 2018 года - до $237,65 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт взлетел на 16,3% и достиг $190,85 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали подъем данных показателей соответственно на 3,2% и 9,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции японской Sony подорожали на 2,46%, бумаги Fast Retailing - на 2,18%, SoftBank - на 3,51%. Тем временем бумаги Nissan дешевеют на 2,97%.

В Гонконге выросли акции оператора казино Galaxy Entertainment (+2,3%) и Sands China (+3,14%), подешевели бумаги AAC (-4,44%) и Geely Automobile (-1,84%).

Цена бумаг южнокорейской LG Electronics выросла на 2,55%. Акции австралийской Beach Energy подорожали на 1,87%, Rio Tinto - на 1,85%.

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