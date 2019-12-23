Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 12:34

Токио. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики на торгах в понедельник на фоне невысокой активности участников рынков в преддверии западного Рождества.

Беспокойство по поводу возможных ракетных испытаний Северной Кореи ослабло на фоне признаков дальнейшего прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, пишет MarketWatch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,02%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,13%, достигнув максимального уровня закрытия с 30 июля. Китайский Shanghai Composite снизился на 1,4%, что стало сильнейшим падением с 11 ноября. Южнокорейский индикатор KOSPI опустился на 0,02%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,46%.

США организуют встречу с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи в следующем месяце, чтобы обсудить ситуацию с Северной Кореей, сообщило издание The Mainichi со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и Южной Кореи Кан Ген Хва могут встретиться в Сан-Франциско в середине января.

Ожидается, что в ходе встречи США и их азиатские союзники обсудят действия КНДР и то, как на них реагировать. Кроме того, могут быть проведены двусторонние встречи, в том числе между министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи, чьи отношения остаются напряженными, сообщили источники.

Данная встреча состоится на фоне предположений о том, что Пхеньян может испытать межконтинентальные баллистические ракеты, так как переговоры о денуклеаризации с США зашли в тупик.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

Замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, ранее заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двухсторонний диалог. Он напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США". "Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркнул дипломат.

Тем временем на рынках сохраняются надежды на дальнейшее продвижение в торговых переговорах между США и Китаем.

Как сообщило министерство финансов КНР, Китай понизит пошлины на импорт замороженной свинины, фармацевтической продукции, некоторых высокотехнологичных комплектующих и множество других товаров с 1 января 2020 года.

План, одобренный китайским правительством, предусматривает уменьшение пошлин на 859 видов товаров, импортируемых Китаем из различных стран, до уровней ниже минимальных тарифов, действующих в настоящее время для какого-либо из торговых партнеров КНР. Для некоторых товаров пошлины будут обнулены, сообщил Минфин.

Ранее в этом месяце Китай и США сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни той, ни другой стороной, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от введения очередного раунда пошлин на китайские товары.

Подписания первой фазы американо-китайского соглашения по торговле следует ожидать в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье. Министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе сказал, что соглашение будет подписано в начале января.

Акции японских производителей фототехники Nikon и Olympus подорожали по итогам торгов в понедельник на 1,6% и 2,5% соответственно, тогда как цена бумаг нефтекомпании Inpex снизилась на 1,9%, бумаги японского производителя ИТ-оборудования Fujitsu подешевели на 1,8%.

Котировки акций японской Z Holdings, оператора поискового сервиса Yahoo Japan, выросли на 2,8%, а акции южнокорейской Naver Corp. прибавили в цене 0,3% на фоне новостей, что SoftBank Corp., телекоммуникационное подразделение японской корпорации SoftBank Group Corp., и Naver увеличили свое предложение о выкупе акций Line Corp. на 3,5%. Бумаги SoftBank Corp., владельца 40% Z Holdings, подешевели на 0,3%.

Капитализация китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повысилась на 0,7% на торгах в Гонконге, обеспечив наибольшую поддержку индексу Hang Seng, на информации о планах компании увеличить инвестиции в развитие бизнеса в Европе. Как рассказал в интервью германской газете Handelsblatt Ли Шивэй, глава европейского подразделения Tencent, специализирующегося на облачных решениях, компания намерена в 2020 году инвестировать в страны Европы более $10 млрд, примерно треть из этого объема в Германию.

Также в Гонконге подорожали акции производителя компонентов для мобильных устройств AAC Technologies (+0,6%) и оператора казино Sands China (+0,8%). Бумаги технологической компании Sunny Optical и телекоммуникационной China Unicom снизились в цене (-0,5% и -1,1%).

В Южной Корее подешевели акции Samsung Electronics (-0,9%), в Австралии - Beach Energy (-2%) и Rio Tinto (-1,8%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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