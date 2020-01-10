Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 13:19

Токио. 10 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики в пятницу, но завершили неделю в основном в плюсе на фоне ослабления опасений относительно конфликта между США и Ираном.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific повысился на 0,4%, достигнув максимального уровня с июня 2018 года, благодаря росту акций компаний сектора здравоохранения и производителей товаров массового потребления.

Японские фондовые индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 0,5% и на 1,4%. За эту неделю оба индекса прибавили примерно по 0,8%.

Китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%, Shenzhen Composite потерял 0,2%, но оба индекса также продемонстрировали недельный рост - на 0,2% и на 4,4%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,3% к закрытию торгов и на 0,7% за неделю.

Южнокорейский индикатор Kospi вырос на 0,9%, прибавив 1,4% за неделю. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,8% и впервые в истории превысил отметку 6900 пунктов. За эту неделю индекс вырос на 2,9%, максимально с февраля прошлого года.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил о необходимости выработать новое соглашение с Ираном, которое "сделает мир более безопасным". Его заявления несколько успокоили трейдеров, опасавшихся разгорания войны между США и Ираном.

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа по Ирану. Резолюция, предписывающая президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения или США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением". Принятый документ, однако, является символическим и не имеет силы закона.

В четверг Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют, но он не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

"Аппетит к риску продолжает улучшаться, поскольку инвесторы сочли, что напряженность в отношениях США и Ирана выглядит не столь тревожной, как предполагалось ранее, сосредоточив свое внимание на предстоящих событиях, включая торговую сделку США-КНР", - отмечает рыночный аналитик IG в Сингапуре Цзиньи Пан, которого цитирует MarketWatch.

Как сообщило министерство торговли КНР, глава китайской делегации на переговорах с Соединенными Штатами вице-премьер Госсовета Лю Хэ подпишет первую часть торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином на будущей неделе. По словам представителя ведомства Гао Фэна, Лю Хэ нанесет визит в Вашингтон 13-15 января. Гао Фэн отметил, что команды переговорщиков двух стран поддерживают постоянный контакт.

О согласовании положений промежуточного торгового соглашения стороны объявили 13 декабря прошлого года. Трамп 31 декабря написал в Твиттере, что намерен подписать документ 15 января. На этой неделе президент США сказал в интервью телеканалу АВС, что первая фаза торгового соглашения с Китаем может быть подписана несколько позднее.

Акции японской сети минимаркетов FamilyMart прибавили в цене 2,8% в преддверии публикации компанией квартального отчета. Также подорожали бумаги японского производителя промышленных роботов Fanuc (+2,4%) и Fujifilm (+2,1%).

Цена бумаг японской Fast Retailing снизилась на 2,8%. Крупнейший розничный продавец одежды в Азии резко понизил прогнозы выручки и чистой прибыли на текущий фингод, зафиксировав падение чистой прибыли в первом квартале на 3,5% в связи с ухудшением показателей основного бренда компании - Uniqlo - в Южной Корее, Гонконге и Японии.

В Гонконге выросли котировки акций интернет-гиганта Tencent (+2,2%) и производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical (+0,7%). Вместе с тем подешевели акции нефтепроизводителей, включая PetroChina - на 2,2% и CNOOC - на 1%.

Капитализация южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor увеличилась на 1,8%.

Рыночная стоимость австралийских Oil Search Ltd. и Commonwealth Bank выросла на 2,1% и 1,2% соответственно.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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