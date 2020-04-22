Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 13:05

Токио. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона не продемонстрировали единой динамики в среду. При этом гонконгский, южнокорейский и австралийский индексы сумели отыграть падение, зафиксированное ранее в ходе торгов.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к закрытию торгов опустился на 0,74%.

Акции телекоммуникационной SoftBank Group подешевели на 4,7%, Hitachi - на 5%.

Стоимость автопроизводителя Nissan Motor снизилась на 4,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,42% после снижения ранее в ходе торгов.

Котировки нефтяной PetroChina (SPB: PTR) в Гонконге упали на 1,1%, CNOOC - на 0,4%.

Производитель компонентов для мобильных устройств Sunny Optical потерял в цене 0,9%, AAC Technologies Holdings - 0,5%.

В то же время стоимость интернет-гиганта Tencent выросла на 2,2%, оператора связи China Mobile (SPB: CHL) - на 2,7%.

Южнокорейский KOSPI повысился на 0,89%, перейдя к росту ближе к закрытию торгов.

Капитализация LG Electronics снизилась на 0,4%, акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors потеряли 1% и 1,6% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 завершил торги в среду примерно на той же отметке, что и накануне, отыграв утреннее падение.

Капитализация горнодобывающей BHP уменьшилась на 3,6%, Rio Tinto - на 2,2%.

Бумаги банков Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank подорожали на 1,1% и 1,7% соответственно.

Число авиапассажиров в Китае начало восстанавливаться с конца февраля и в апреле достигло примерно 30% от объемов на то же время прошлого года, сообщило Управление гражданской авиации в среду. По данным ведомства, среднесуточное число авиапассажиров в марте составило 458,3 тыс., увеличившись на 69,8% по сравнению с февралем.

Между тем управляющий Резервного банка Австралии (RBA) Филип Лоу во вторник заявил, что экономика Австралии в первом полугодии может упасть максимальными темпами со времен Великой депрессии.

Лоу подчеркнул, что в настоящий момент сложно точно оценить масштабы падения, однако RBA ожидает сокращения ВВП примерно на 10% в первом полугодии. При этом основной спад придется на второй квартал.

Уровень безработицы к июню может вырасти до 10%. По словам Лоу, темпы роста были бы выше без программы государственного субсидирования зарплат.

Розничные продажи в стране в марте подскочили на 8,2% по сравнению с февралем, свидетельствуют предварительные данные статистического бюро страны. Рост показателя стал рекордным, что объясняется ажиотажным спросом на продукты питания и товары первой необходимости в условиях изоляции, пишет Trading Economics.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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