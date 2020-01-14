Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 6:48

Токио. 14 января. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,66%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,13%, китайский Shanghai Composite теряет 0,1%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,42%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,85%.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

При этом США перестали квалифицировать Китай как валютного манипулятора. В понедельник Минфин США в своем полугодовом докладе Конгрессу заявил, что не обнаружил никаких крупных торговых партнеров "в настоящее время", которых можно было бы включить в список валютных манипуляторов.

Минфин также сослался на переговоры с Народным банком Китая наряду с исполняемыми соглашениями, являющимися частью предварительной торговой сделки, в качестве причин, по которым Пекин больше не должен быть обозначен как валютный манипулятор.

"Нескончаемый аппетит инвесторов к акциям разыгрался на фоне потепления в отношениях между США и Китаем", - отмечает аналитик по азиатским рынкам AxiTrader Стивен Иннес.

Объем китайско-американской торговли по итогам 2019 года составил $541,22 млрд, сократившись по сравнению с 2018 годом на 14,6%, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР во вторник.

При этом китайский экспорт снизился за этот период на 12,5%, в то время как импорт американской продукции уменьшился на 20,9%.

Акции японской Sony растут на 2,6%, бумаги Fast Retailing - на 2,3%, SoftBank - на 3,4%. Тем временем бумаги Nissan дешевеют на 2,9%.

В Гонконге растут акции оператора казино Galaxy Entertainment (+3,85%) и Sands China (+3,96%), дешевеют бумаги AAC (-3,4%) и Geely Automobile (-1,2%).

Цена бумаг южнокорейских LG Electronics и SK Hynix повышается на 2,7% и 0,5% соответственно. Акции австралийской Beach Energy выросли на 1,87%, Rio Tinto - на 1,85%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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