Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 8:24

Токио. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в пятницу.

Внимание инвесторов направлено на данные о безработице и числе рабочих мест в США, которые будут опубликованы министерством труда в пятницу в 15:30 мск.

Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют повышение официального уровня безработицы в мае до 19%, хотя некоторые полагают, что безработица могла достичь и 25%, по неофициальным оценкам. Такой уровень станет худшим со времен Великой депрессии.

Число рабочих мест в экономике США в мае, как ожидается, снизилось на 7,25 млн после падения на 20 млн в апреле из-за пандемии COVID-19.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 0,4%.

Потребительские расходы в Японии в апреле 2020 года рухнули на 11,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Это максимальное падение с начала ведения статистики в 2001 году. Снижение показателя отмечено по итогам седьмого месяца подряд. Эксперты в среднем прогнозировали падение на 15,4% после снижения на 6% в марте, свидетельствуют данные Trading Economics.

Относительно марта потребительские расходы упали на 6,3%. Эксперты ожидали снижения на 8,7% после уменьшения на 4% месяцем ранее.

Котировки акций инвестиционно-технологической компании SoftBank Group Corp. повышаются на 0,5%. Акции автопроизводителей Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. дорожают на 4% и 3,7% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,14%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на 0,18%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings снижается в ходе торгов в Гонконге на 1,2%, телекоммуникационной компании China Mobile - на 0,9%.

Акции нефтепроизводителей поднимаются в цене, включая CNOOC - на 0,4% и PetroChina - на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi повысился на 1,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,2%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics дорожают на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,12%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto практически не меняется.

Подорожали акции нефтепроизводителей, включая Santos - на 1,4%, Beach Energy - на 1,5% и Woodside Petroleum - на 0,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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