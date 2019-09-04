Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 8:53

Токио. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают макроэкономические статданные из Китая и Австралии.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,2%, более широкий Topix снизился на 0,2%.

Китайский Shanghai Composite повысился на 0,2%, Shenzhen Composite потерял 0,1%.

Китайские индексы получили поддержку от статданных, указавших на рост сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в августе до 51,6 пункта с июльских 50,9 пункта, по данным Caixin и Markit. PMI в секторе услуг подскочил до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали лишь незначительного повышения, до 51,7 пункта.

Южнокорейский Kospi растет на 0,9%, новозеландский NZX 50 - на 0,5%, индийский BSE Sensex - менее чем на 0,1%. Индонезийский Jakarta Composite опускается на 0,3%.

Гонконгский Hang Seng подскочил на 3% на сообщениях газеты South China Morning Post о том, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм формально отзовет закон об экстрадиции, вызывавший негодование жителей города и послуживший причиной многомесячных протестов.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 понизился на 0,3% на данных, что рост ВВП Австралии во втором квартале оказался минимальным за 10 лет.

Как сообщалось, экономика Австралии в апреле-июне увеличилась на 1,4% в годовом выражении и на 0,5% в поквартальном. Оба показателя совпали с ожиданиями рынка.

Акции японских автопроизводителей Nissan и Mitsubishi дешевеют на 1,5% и 2,2% на данных о резком падении продаж автомобилей в Южной Корее на фоне бойкота японских товаров.

Между тем цена бумаг ритейлера Fast Retailing поднимается на 0,9%, производителя видеоигр и консолей Nintendo - на 2,9%.

Капитализация Sony Corp. увеличилась на 0,85% после того, как рейтинговое агентство S&P Global Rating повысило долгосрочные рейтинги компании с "BBB+" до "A-".

Котировки акций гонконгского оператора казино Galaxy Entertainment подскочили на 3,2%, девелоперов New World Development и Country Garden - на 2,7% и 3,5% соответственно.

Стоимость акций южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix растет на 3,4%, австралийской нефтедобывающей компании Oil Search - на 2,8%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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