Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 7:34

Токио. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского изменяются разнонаправленно на торгах во вторник.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ходом торговых переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах, а также ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое начинается во вторник, и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,03%, гонконгский Hang Seng практически не изменился, китайский Shanghai Composite подрос на 0,02%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,34%.

США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу на прошлой неделе заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал Кадлоу, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на помощника министра торговли КНР, Китай рассчитывает на то, что сможет достичь соглашения по торговле с США в кратчайшие сроки. Помощник министра Жэнь Хунбинь отметил, что это соглашение должно устраивать обе стороны.

На текущей неделе важными событиями для рынков станут заседания ряда центробанков. В среду решение по ставке объявит Федрезерв, а в четверг пройдет первое заседание ЕЦБ под руководством Кристин Лагард. Хотя инвесторы не ждут от регуляторов изменений основных параметров денежно-кредитной политики, они рассчитывают получить представление о текущем состоянии мировой экономики и прогнозах динамики ставок в долгосрочной перспективе, пишет MarketWatch.

Статданные, обнародованные во вторник, указали на ускорение инфляция в Китае в ноябре до максимума с января 2012 года на фоне продолжающегося стремительного повышения цен на свинину.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 4,5% в годовом выражении после подъема на 3,8% в октябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост цен в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,4%, замедлившись с 0,9% в октябре.

Эксперты в среднем ожидали повышения потребительских цен в Китае на 4,2% в годовом и на 0,1% в помесячном выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Стоимость продуктов питания в КНР в прошлом месяце подскочила на 19,1% - это самый значительный скачок более чем за 11 лет.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце упали на 1,4% в годовом выражении после снижения на 1,6% в октябре, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз экспертов предполагал сокращение на 1,5%. Индекс PPI в ноябре относительно предыдущего месяца уменьшился на 0,1%.

Акции японского химического концерна Tokuyama упали на 4,3% после того, как аналитики Jefferies сообщили, что его прибыль, как ожидается, будет "гораздо ниже" прогнозов самой компании. Цена бумаг SoftBank Corp., владельца 40% Z Holdings, опустилась на 0,7%.

В Гонконге подешевели акции производителя одежды Shenzhou International (-2,8%), а также технологической компании Sunny Optical (-1,4%) и страховой компании AIA (-0,3%).

Котировки бумаг южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix выросли соответственно на 0,4% и 0,1%, австралийских NAB и Westpac - снизились на 1,5% и 0,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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