Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 7:07

Токио. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского изменяются разнонаправленно на торгах в четверг: трейдеры оценивают новую информацию о ходе торговых переговоров США и Китая, а также статданные по экономике Японии и КНР.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.

Торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Пекин хотел бы избежать подписания соглашения, которое может оказаться более выгодным США, чем Китаю, и хотел бы иметь определенное пространство для маневра на случай очередного ухудшения отношений со Штатами, сообщил один из источников.

Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники.

По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.

"Инвесторы ведут себя сдержано, что связано с отсутствием хороших новостей относительно хода торговых переговоров США и Китая", - отмечает аналитик Axi Trader Стивен Иннес.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на замедление темпов роста японской экономики в третьем квартале 2019 года до минимума за год на фоне сокращения объемов экспорта в результате торгового спора США и Китая, а также конфликта Японии с Южной Кореей.

Согласно предварительным официальным данным, объем ВВП Японии в июле-сентябре вырос на 0,2% в годовом выражении. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем на 0,8% в июле-сентябре, свидетельствуют данные Trading Economics. Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП Японии вырос на 1,8%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.

Тем временем в Китае темпы роста промышленного производства и розничных продаж замедлились в октябре. Промпроизводство увеличилось на 4,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 5,8% в сентябре, розничные продажи выросли на 7,2% (7,8% в сентябре).

В Австралии было отмечено небольшое увеличение уровня безработицы в октябре - до 5,3% с сентябрьских 5,2%. Австралийское бюро статистики сообщило также, что число занятых в прошлом месяце уменьшилось на 19 тыс. Эксперты в среднем ожидали повышения на 17 тыс.

Акции Z Holdings, оператора поискового сервиса Yahoo в Японии, взлетели в цене на 16,4% на сообщениях СМИ о возможном слиянии компании с популярным мессенджером Lime. Бумаги SoftBank Corp., владельца 40% Z Holdings, выросли в цене на 0,2%.

Котировки акций японских ритейлеров Rakuten и FamilyMart теряют в цене соответственно 5,6% и 2,6% на торгах в четверг.

В Гонконге дешевеют акции Tencent (-2,5%), объявившей накануне о снижении прибыли в третьем квартале, а также страховой компании AIA (-1,6%).

В Южной Корее дорожают бумаги Kia Motors (+1,5%) и дешевеют акции Foxconn (-1,2%), в Австралии растут котировки акций BHP (+0,1%) и Beach Energy (+1,3%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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