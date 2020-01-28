Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 7:07

Токио. 28 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона существенно снижаются в ходе торгов во вторник в связи с опасениями по поводу распространения эпидемии пневмонии в Китае.

При этом основное давление пришлось на южнокорейский индекс Kospi, который может показать максимальное падение с октября 2018 года.

Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи празднованием Нового года по лунному календарю.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,85%, южнокорейский индикатор Kospi опустился на 3,37%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,35%.

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515, сообщили власти страны.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 тыс. 771 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

По оценкам Госкомитета КНР по делам здравоохранения, схожесть нынешнего типа пневмонии с атипичной пневмонией (SARS), от которой Китай страдал в 2003 году, составляет 85%.

"Рынки ненавидят неопределенность, а коронавирус в конечном счете является источником неопределенности, и никто не знает, насколько сильно он повлияет на мировую экономику", - отмечает эксперт FTSE Russell Алек Янг, которого цитирует MarketWatch.

В Японии дешевеют акции производителей электроники и оборудования. Цена бумаг Fanuc снижается на 1,4%, Sony - на 1,16%, Panasonic - на 0,45%, Sharp - на 1,07%.

Акции Honda Motor Co. теряют 2,15%. Компания эвакуирует сотрудников с заводов в Ухане, как и ряд других автопроизводителей.

Сильнее всего в Южной Корее падают бумаги компаний, в том числе получающих прибыль за счет туристов из Китая. Акции производителя косметики Amorepacific Corp. опускаются на 8,5%, туроператора Hana Tour Service Inc. - примерно на 10%, Hotel Shilla Co. - на 10%.

На граждан Китая пришлось около 35% от общего числа иностранных туристов в Южной Корее в ноябре 2019 года, согласно NH Investment & Securities.

Акции австралийской Beach Energy подешевели на 3,7%, бумаги Oil Search Ltd. потеряли в цене 7,5%. Рыночная стоимость горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto снизилась на 3,3% и 3,1%.

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