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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 8:28 06.06.2018 - 08:28

Токио. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в среду благодаря сильным статданным из Австралии.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,41%, более широкий Topix - на 0,14%.

Гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 0,51%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,21%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,25%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,51%.

Как стало известно в среду, экономика Австралии в первом квартале 2018 года увеличилась на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,1% в годовом выражении. Рынок ожидал повышения на 0,9% и 2,8% соответственно.

Цена бумаг австралийских горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP увеличилась на 2,5% и 1,6% соответственно. Экспорт продукции из Австралии в прошлом квартале подскочил на 2,4%, и на него пришлось половина прироста ВВП страны.

Также в среду растут котировки бумаг японских экспортеров на фоне ослабления иены: японская валюта в паре с долларом США опустилась на 0,1%. Капитализация Toyota поднялась на 1%, Sony - на 2,5%, Hitachi - на 3%.

Рыночная стоимость японского производителя электроники Fanuc опустилась на 2,8% после того, как ряд финкомпаний ухудшили рекомендации по акциям компании на фоне замедления темпов роста ее прибыли.

Акции китайского страховщика AIA Group подорожали на 1,5%, интернет-гиганта Tencent - на 0,8%.

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