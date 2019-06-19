Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 8:45

Токио. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно повышаются в ходе торгов в среду на оптимизме по поводу предстоящих торговых переговоров между лидерами США и Китая.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,7%, как и более широкий Topix.

Китайский Shanghai Composite прибавил 1,3%, Shenzhen Composite - 1,9%, гонконгский Hang Seng повысился на 2,4%.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - тоже на 1,2%, новозеландский NZX 50 - на 1,1%. Индийский индекс BSE Sensex вырос на 0,5%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,9%.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Трамп написал в "Твиттере", что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином и команды двух стран начнут подготовку к встрече в Японии.

"Несомненно, такие заявления окажут рынку кратковременную поддержку, но основной вопрос заключается в том, какие проблемы могут быть решены на встрече двух лидеров, если их нельзя было решить за долгие месяцы переговоров", - отмечает рыночный стратег сингапурской компании IG Цзиньги Пань.

Кроме того, участники рынка ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду в 21:00 МСК, а также заседаний руководства центробанков Японии и Англии, которые закончатся в четверг. В целом участники рынка не ожидают каких-либо изменений от всех трех центробанков.

Акции японского производителя дисплеев для мобильных устройств Japan Display дорожают на 13% на слухах, что Apple Inc. может предоставить помощь испытывающей проблемы компании.

Цена бумаг оператора связи SoftBank выросла на 4,1%, нефтедобывающей компании Inpex - на 5,6%.

Стоимость акций поставщика оборудования для мобильных устройств AAC Technologies поднялась на 4,3%, Sunny Optical - почти на 9%.

Котировки бумаг оператора казино Sands China подскочили на 5?3%, производителя мясной продукции WH Group - на 4,8%.

Капитализация южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics увеличилась на 1,9%, менее крупного конкурента SK Hynix - на 5,5%, тайваньской Taiwan Semiconductor - на 3,6%.

Рыночная стоимость австралийской энергетической компании Beach Energy повысилась на 3,1%, горнодобывающей Rio Tinto - на 1,9%.

йй аш ав*

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