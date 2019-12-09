Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 12:16

Токио. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли на торгах в понедельник, внимание трейдеров оставалось сосредоточено на торговом конфликте США и Китая.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,3%, южнокорейский KOSPI также вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 тоже увеличился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,08%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,01%.

Китай рассчитывает на то, что сможет достичь соглашения по торговле с США в кратчайшие сроки, сообщают западные СМИ со ссылкой на помощника министра коммерции КНР.

Помощник министра Жэнь Хунбинь отметил, что это соглашение должно устраивать обе стороны.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу на прошлой неделе сказал, что стороны близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал он, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

По словам Кадлоу, никаких крайних сроков нет, но 15 декабря является "очень важной датой" в связи с планируемым Штатами повышением пошлин на очередную группу китайских товаров.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что правительство Японии пересмотрело оценку роста ВВП в третьем квартале 2019 года с существенным повышением.

Согласно окончательным данным, японская экономика в июле-сентябре выросла на 1,8% в годовом выражении после подъема на 2% в предыдущем квартале.

Предварительная оценка указывала на подъем лишь на 0,2%, и эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали ее пересмотра до 0,6%.

В минувшие выходные стало известно, что объем китайского экспорта в ноябре неожиданно снизился по итогам четвертого месяца подряд на фоне ослабления глобального спроса, а также продолжающейся торговой войны с США.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился на 1,1% год к году - до $221,74 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт неожиданно увеличился в ноябре впервые с апреля - на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $183,01 млрд.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение экспорта на 1% и снижение импорта на 1,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в ноябре 2019 года сократились на $9 млрд (0,3%) и составили $3,096 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал менее существенное снижение - на $2 млрд, свидетельствуют данные Trading Economics.

В Японии в понедельник выросли бумаги производителей электроники: цена акций Sony повысилась на 1,08%, Keyence - на 2,35%, Fanuc - на 1,1%. Акции химкомпаний Asahi Kasei и Kao прибавили 2,4% и 2,55% соответственно.

В Гонконге подорожали акции China Resources Land (+1,7%), PetroChina (+1,4%), Tencent Holdings (+0,2%), в Южной Корее выросли бумаги LG Display (+9,5%) и Samsung Electronics (+1,6%), в Австралии - Beach Energy (+5,2%) и Southern Cross Media Group (+5,1%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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