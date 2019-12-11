Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 7:18

Токио. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в среду, поддержку рынкам оказывают надежды инвесторов на то, что США откажутся от введения новых пошлин на китайские товары.

Участники рынка также ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут подведены в среду, и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,16%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,68%.

Президент США Дональд Трамп уже скоро примет решение по торговому соглашению с Китаем и тарифам и объявит о нем, заявил советник по торговле Белого дома Питер Наварро.

"Если у нас будет много денег, мы будем в выигрышном положении. Но это будет решение президента. О нем будет объявлено скоро", - сказал он в интервью Fox Business Network.

Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал, что США пока не приняли решения об отмене запланированного на 15 декабря введения пошлин на китайские товары.

Возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня", сказал Кадлоу в ходе мероприятия в Вашингтоне, организованного The Wall Street Journal.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на китайских чиновников, что Пекин рассчитывает на отказ администрации президента США Дональда Трампа от нового раунда пошлин.

Азиатский банк развития (АБР) в среду понизил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии в 2019 году до 5,2% с 5,4%.

Прогноз роста экономики Китая был снижен до 6,1% с 6,2%.

Акции японского производителя микрочипов Sumco выросли на 4,1%, бумаги Nippon Suisan Kaisha подорожали на 3,6%, Z Holdings - на 2,9%. В то же время акции Hitachi снизились на 2,5%, а Takara Holdings - на 2,2%.

В Гонконге дорожают акции AIA Group (+0,8%) и China Life Insurance Co. (+2,2%), в то время как бумаги WH Group дешевеют на 0,9%.

Котировки бумаг южнокорейской Samsung Electronics выросли примерно на 1%, акции LG Electronics подешевели на 0,14%. Бумаги австралийской Webjet прибавили в цене 9,6%, акции SpeedCast International опустились на 4,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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