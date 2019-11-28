Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 12:06

Токио. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились на торгах в четверг, при этом трейдеры сосредоточили внимание на новостях о торговых переговорах США и Китая, усложнить которые может решение американского президента Дональда Трампа подписать законопроект по ситуации в Гонконге.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,12%, китайский Shanghai Composite - на 0,47%, южнокорейский KOSPI - на 0,43%, гонконгский Hang Seng - на 0,22%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,2%.

Трамп сообщил, что подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами американского Конгресса.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в заявлении Трампа.

Как сообщалось, Палата представителей и Сенат американского Конгресса ранее согласовали и одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе.

Пекин предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на подписание законопроекта, ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР.

Тем временем гонконгская администрация выразила сожаление и протест в связи с решением США, назвав принятый закон вмешательством во внутренние дела этого специального административного района Китая.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп достаточное время сомневался в том, следует ли подписывать законопроекты из опасений, что это может нанести вред продолжающимся переговорам по торговому соглашению между США и Китаем.

Акции японской Panasonic выросли в цене на 2,82% на информации о том, что компания продаст свой бизнес по производству полупроводников тайваньской Nuvoton Technology. Бумаги Rakuten и Hitachi прибавили 2,25% и 1,83% соответственно.

В Гонконге подорожали акции AAC Technologies (+2,55%), Tencent (+0,9%) и Sunny Optical (+4,2%), в то время как China Mobile и Techtronic Industries потеряли в цене 1,63% и 5,07% соответственно.

Акции южнокорейской SK Hynix подорожали на 0,12%, бумаги LG Electronics снизились на 0,7%.

В Австралии выросли акции Beach Energy (+2,15%) и подешевели акции Westpac (-0,44%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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