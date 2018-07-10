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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 8:02 10.07.2018 - 08:02

Токио. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе сессии во вторник благодаря сильным статданным из Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,1%, более широкий Topix - на 0,6%.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,15%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,4%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,5%, сингапурский FTSE Straits - на 1%.

Тем временем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%, как и новозеландский NZX 50.

Как стало известно во вторник, темпы роста потребительских цен в Китае в июне ожидаемо усилились до максимума с марта, при этом рост цен производителей ускорился второй месяц подряд из-за дорожающего сырья.

Потребительские цены (индекс CPI) увеличились в прошлом месяце на 1,9% в годовом выражении после роста на 1,8% в апреле и мае. Эксперты в среднем прогнозировали июньскую инфляцию в КНР на уровне 1,9%

Рост цен производителей (индекс PPI) в Китае ускорился с 4,1% в годовом выражении в мае до 4,7% в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 4,5%.

Также инвесторы ждут сезона корпоративной отчетности за второй квартал 2018 года.

"Реакция на новые пошлины между США и Китаем предполагает, что инвесторы хотят дождаться подтверждений того, что торговый войны негативно сказываются на выручке компаний", - говорит старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл Маккарти.

Капитализация японских финансовых компаний активно повышается во вторник. Стоимость акций Mitsubishi UFJ Financial поднялась на 1,9%, Sumitomo Mitsui - на 1,2%, Mizuho Financial - на 0,8%.

Цена бумаг японского производителя электроники Canon поднялась на 1%, Panasonic - на 0,4%, Sony - на 1%.

Рыночная стоимость горнодобывающих компаний в индексе Nikkei 225 также растет: Mitsui Mining - на 1,5%, Mitsubishi Materials - на 0,9%, Sumitomo Metal Mining - на 3,1%.

Котировки бумаг Yahoo Japan подскочили на 11% на новости, что холдинговая компания Altaba (в которую вошли интернет-активы Yahoo) намерена продать треть японского подразделения местной компании SoftBank Group за примерно $2 млрд.

Бумаги китайского интернет-гиганта Tencent Holdings упали в цене на 2,5% после того, как аналитики Credit Suisse ухудшили прогноз для компании на ближайшие 12 месяцев ввиду замедления роста прибыли.

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