Токио. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в пятницу, реагируя на подъем фондовых индексов США на фоне сообщений о том, что американский президент Дональд Трамп согласовал торговую сделку с Китаем.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 1,65%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,43%, гонконгский Hang Seng - на 2,15%, южнокорейский KOSPI - на 1,34%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,46%.

Как сообщает агентство Bloomberg, Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд.

По данным Politico, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в пятницу.

Накануне The Wall Street Journal сообщала, что американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд введения пошлин, запланированный на 15 декабря.

Опубликованные в пятницу данные Банка Японии показали, что японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в четвертом квартале 2019 года опустился до минимального уровня почти за семь лет на фоне напряженности в торговой сфере, а также повышения в стране налога на потребление.

Значение индикатора в октябре-декабре снизилось по итогам четвертого квартала подряд - до нулевого уровня, что является минимумом с первого квартала 2013 года, по сравнению с 5 пунктами в июле-сентябре.

Значение Танкан в четвертом квартале оказалось хуже консенсус-прогноза рынка. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 2 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Бумаги японской Tokyo Electron выросли на 6,08%, акции Yaskawa Electric - на 5,75%, Nissan Chemical - на 5,38%.

Акции Japan Display Inc., производителя дисплеев для смартфонов и поставщика Apple Inc., снизились на 1,4% после роста накануне на сообщении компании о том, что она планирует получить финансовую помощь в размере до 90 млрд иен ($828 млн) от инвестфонда Ichigo Asset Management Ltd.

В Гонконге дорожают бумаги Galaxy Entertainment Group (+6,5%), Sands China (+5,4%) и AIA Group (3,07%).

Акции южнокорейской Samsung Electronics прибавили в цене 2,8%, бумаги SK Hynix выросли на 5,6%. Цена бумаг австралийской Westpac Banking увеличилась на 1,66%, акции ANZ Bank подорожали на 2%.

