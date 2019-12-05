Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 8:02

Токио. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в четверг на фоне возобновившихся надежд на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем, несмотря на весьма резкие высказывания президента Дональда Трампа в последние дни.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,71%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,53%, гонконгский Hang Seng - на 0,36%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,16%. Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,48%.

Агентство Bloomberg сообщило накануне со ссылкой на осведомленные источники, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

По словам источников, заявление Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Днем ранее Трамп сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в Штатах, запланированных на ноябрь 2020 года.

"Торговая война будет ключевым фактором для настроений в ближайшие несколько недель", - отмечают аналитики DBS Group.

Акции японской Nippon Steel подскочили на 6,1%. Также дорожают бумаги SoftBank (+1,5%) и Honda (+1,3%). Цена бумаг Fast Retailing снижается на 0,03%.

В Гонконге дорожают акции Sunny Optical, производителя комплектующих для Apple (+4,3%), а также AAC (+3,1%) и нефтедобывающей компании CNOOC (+0,9%).

Котировки акций южнокорейской Hyundai Motor упали на 3,7% после того, как компания объявила о планах инвестировать $52 млрд в развитие электрических и самоуправляемых автомобилей в ближайшие пять лет.

Бумаги австралийских Beach Energy и Woodside Petroleum прибавили в цене 3,9% и 1,9% соответственно.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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