Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 8:17

Токио. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в понедельник благодаря позитивным событиям в торговой сфере.

Поддержку рынку оказало решение президента США Дональда Трампа отказаться от идеи введения пошлин в отношении Мексики. Кроме того, трейдеров ободрило заявление глав финансовых ведомств стран G20 по итогам состоявшейся в минувшие выходные встречи, в котором выражена готовность принять меры для противостояния возникающим рискам.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 1,2%, гонконгский Hang Seng - 2,1%, китайский Shanghai Composite - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 почти 1%, южнокорейский KOSPI - 1,1%.

В пятницу Трамп сообщил, что отказывается от введения пошлин в отношении мексиканских товаров, поскольку достиг с этой страной соглашения по борьбе с нелегальной иммиграцией.

"Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в "Твиттере".

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

В центре внимания рынка остается торговый спор США и Китая. Министр финансов США Стивен Мнучин, пообщавшийся в рамках встречи министров финансов и глав центробанков G20 с главой китайского ЦБ И Ганом, заявил, что беседа, в ходе которой они "прямо обсудили торговые вопросы", была конструктивной.

Министры финансов стран G20 выразили озабоченность ростом напряженности в сфере торговли и геополитики и влиянием, которое это может оказать на глобальную экономику, говорится в итоговом коммюнике встречи.

Они заявили, что страны G20 готовы принять меры по противостоянию возникающим рискам.

Китай в понедельник сообщил о росте объемов экспорта из страны в мае на 1,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а также снижении импорта на 8,5%.

Инвесторы также следят за ситуацией в Гонконге, где в выходные прошли массовые протестные выступления против принятия законопроекта об экстрадиции.

По заявлению организаторов акции, в них приняли участие до 1 млн человек.

Власти Гонконга намерены принять закон, который позволит высылать на материк для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений на территории Гонконга.

В Японии лидерами роста являются акции SoftBank (+2,9%), Toyota (+1,7%) и Sony (+2,5%), в Гонконге - бумаги оператора казино Galaxy Entertainment (+6,7%), производителя электронных компонентов Sunny Optical (+6,1%), а также нефтекомпании CNOOC (+5,1%).

Также дорожают акции производителей электроники SK Hynix (+2%) и Taiwan Semiconductor (+3%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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