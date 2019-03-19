Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 7:12

Токио. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник, инвесторы ожидают старта мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific практически не меняется в ходе торгов.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:45 МСК уменьшился на 1,9%, более широкий Topix - на 1,6%.

Гонконгский Hang Seng потерял 1,5%, китайский Shanghai Composite - 2%, тогда как Shenzhen Composite прибавил 2,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi понизился на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 2,3%. Индийский BSE Sensex увеличился на 1,2%.

Заседание Федрезерва пройдет 19-20 марта. Эксперты в целом не ожидают от ЦБ каких-либо изменений текущего курса в денежно-кредитной политике. Также аналитики рассчитывают на подтверждение заявлений о выжидательной позиции и, возможно, некоторого смягчения риторики.

Особое внимание будет уделено ежеквартальным прогнозам макроэкономических показателей и траектории процентных ставок. Многие экономисты ожидают, что ФРС может изменить прогноз числа повышений ставок в текущем году с двух до одного, а возможно, и до нуля.

Стоимость акций японского производителя электроники Hitachi подскочила на 4,3%, тогда как бумаги Nikon дешевеют на 2,4%, Rakuten - на 1,9%.

Котировки акций китайских фармкомпания Sino Biopharmaceutical и CSPC Pharmaceutical в Гонконге выросли на 6% и 3,7% соответственно.

Китайский интернет-гигант Tencent потерял 0,3% рыночной стоимости, оператор сотовой связи China Mobile - 0,2%. Бумаги страховой компании Ping An Insurance подешевели на 0,4%, AIA Group - на 0,25%.

Цена бумаг Samsung увеличилась на 0,1%, другого южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix - понизилась на 0,4%.

Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor потерял 0,2% рыночной стоимости.

Капитализация австралийской энергетической компании Beach Energy упала на 3,2%, китайской CNOOC - на 1%.

Тем временем котировки бумаг горнодобывающих компаний продолжают рост. Цена акций Rio Tinto и BHP в Сиднее увеличилась на 1,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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