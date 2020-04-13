Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 7:46

Токио. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в понедельник, при этом биржи Гонконга и Австралии остаются закрытыми в связи с пасхальными праздниками.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 2%, более широкий Topix теряет 1,3%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite снижаются на 0,5% и 0,8% соответственно.

Южнокорейский индикатор Kospi опускается примерно на 1%.

Участники рынка в том числе оценивают решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Страны ОПЕК+ на заседании в воскресенье договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с, с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с, далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с.

Между тем некоторые аналитики предупреждают, что сокращения добычи может быть недостаточно для того, чтобы стимулировать рост цен.

"С учетом, что шок спроса оценивается в диапазоне от 15 до 30 млн б/с в зависимости от той страны, о которой мы говорим, очевидно, что в соглашении ОПЕК+ больше надежды, чем реальности", - сказал старший рыночный аналитик АТР в Oanda Джеффри Холли, которого цитирует MarketWatch.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В мире по состоянию на 8:00 по московскому времени понедельника зафиксировано 1 млн 850 тыс. 527 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 114 тыс. 245, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 108 новых случая заражения коронавирусом, 98 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - семь, Гуандун - три).

За сутки в стране зафиксированы два случая смертельного исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, оба - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

В лидерах падения среди компонентов японского индекса Nikkei 225 находятся акции Recruit Holdings и FamilyMart, которые теряют 7,2% и 6,6% соответственно. Акции Softbank дешевеют на 2,4%. Капитализация Sony Corp. снижается на 2,2%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 1,4%, другого представителя этой отрасли SK Hynix - на 3,2%.

Сильнее всего среди составляющих индекса Kospi падают бумаги E-World Co. (-11,8%) и Han Chang Paper Co. (-11%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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