Рынки акций АТР снижаются в пятницу, приближаются к стадии коррекции
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Токио. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в пятницу на сохраняющихся опасениях по поводу мировой торговли.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,3%. Падение индикатора с январского пика вплотную приблизилось к 10%, что является определением коррекции.
Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0,8%, более широкий Topix - на 0,4%.
Гонконгский Hang Seng повысился на 0,08%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,43%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,23%, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,35%.
"Отношение к азиатским рынкам сильно пострадало на фоне эскалации конфликта между США и их партнерами, - говорит глава инвестиционной стратегии в PT Sinarmas Sekuritas Джеффрозенберг Тан. - В среднесрочной перспективе MSCI Asia Pacific столкнется с большими проблемами, потому что эйфория по поводу повсеместного роста мировой экономики вытеснилась опасениями повсеместного ужесточения денежно-кредитной политики и роста протекционизма".
Многие аналитики по-прежнему надеются, что разговоры правительства США о введении пошлин на импорт китайских товаров на сумму порядка $200 млрд так и останутся разговорами, однако президент Дональд Трамп пока никак не обозначил свою готовность идти на уступки.
Также рынок оценивает статданные из Японии.
Как стало известно в пятницу, потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии, ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Центробанком страны, выросли в мае 2018 года на 0,7%, не изменившись с апреля.
Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей повысились на 0,3% после роста на 0,4% в предыдущем месяце.
Между тем общий показатель инфляции в Японии повысился в прошлом месяце до 0,7% в годовом выражении по сравнению с 0,6% в апреле. Эксперты не ожидали его изменения.
Акции японских автопроизводителей Toyota и Honda падают соответственно на 2,4% и 1,9%.
Корейский производитель электроники Samsung Electronics теряет 0,3% капитализации.
Цена бумаг банка HSBC в Гонконге опускается на 0,5%, страховщика Ping An - на 0,9%, интернет-гиганта Tencent - на 0,4%.
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Интерфакс