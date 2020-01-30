Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 6:43

Токио. 30 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают последствия начавшейся в Китае вспышки пневмонии для мировой экономики.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 1,93%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,05%, южнокорейский KOSPI - на 1,84%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,33%.

Китайский фондовый рынок остается закрыт.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода. Скончались 170 человек.

Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершилось в среду.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в заявлении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Кроме того, ФРС повысила ставку по излишкам банковских резервов (IOER) до 1,6% с 1,55% и ставку по операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,45%.

Федрезерв продолжит выкупать казначейские векселя и во втором квартале 2020 года и будет проводить регулярные операции РЕПО, по крайней мере, до конца апреля, говорится в заявлении Центробанка.

Акции японского производителя электроники Advantest дешевеют на 6,4%, бумаги Sony Corp. снижаются на 2,14%, SoftBank - на 3,1%. Цена бумаг Casio падает на 5,2%, Canon - на 5%.

В Гонконге дешевеют акции AAC (-6,4%), Sunny Optical (-6,3%), Sands China (-4,2%), Wharf Real Estate (-3,9%).

Акции южнокорейской Samsung снижаются на 3,2% после того, как компания отчиталась о падении квартальной чистой прибыли почти на 40%. Капитализация австралийской Beach Energy выросла на 3,5%.

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