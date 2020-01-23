Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 7:13

Токио. 23 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг, при этом основное давление приходится на китайские акции.

Усилившиеся опасения по поводу распространения выявленного в Китае нового типа коронавируса привели к бегству инвесторов от рисков.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,99%, китайский Shanghai Composite потерял 2,26%, гонконгский Hang Seng - 1,95%, южнокорейский KOSPI - 0,91%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,63%.

Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения в четверг сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае увеличилось до 571 человека. "Из них в тяжелом состоянии 95 человек, скончалось 17 человек", - говорится в сообщении госкомитета.

Как сообщил журналистам накануне зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь, существует опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

Власти страны принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания, в том числе приостановив авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

Опубликованные в четверг статданные показали, что объем японского экспорта в декабре сократился по итогам 13-го месяца подряд на фоне слабого спроса из-за рубежа, при этом поставки в США упали на 14,9%.

Экспорт снизился на 6,3% относительно декабря 2018 года - до 6,58 трлн иен, сообщило министерство финансов. Объем импорта в декабре уменьшился на 4,9% - до 6,73 трлн иен.

Профицит баланса внешней торговли Японии в прошлом месяце увеличился до 152,5 млрд иен по сравнению с 55,7 млрд иен в ноябре.

На этой неделе состоялось заседание Банка Японии. Регулятор, как и прогнозировало большинство экспертов, сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершилось во вторник. При этом он заявил, что финансовые стимулы правительства помогут несколько ускорить экономический подъем в стране.

В четверг итоги своего заседания подведет Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Акции SoftBank Group Corp. опускаются на 2,25%, Tokyo Electron - на 0,45%, цена бумаг Fanuc, выпускающей робототехнику, снижается на 0,9%, в то же время акции Advantest растут на 2,2%.

В Гонконге дешевеют бумаги страховой компании AIA Group (-0,66%), акции авиакомпании Cathay Pacific теряют в цене 2,3%, страховой компании China Life Insurance - 3,4%.

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics опускаются на 2,25%, акции LG Electronics - на 2,4%, SK Hynix - на 2,7%.

Капитализация австралийского девелопера Cimic Group упала на 19,7%. Компания сообщила о планах ухода с рынка на Ближнем Востоке за счет продажи своей доли в BIC Contracting. Акции Beach Energy потеряли в цене 6%.

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