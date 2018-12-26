Рынки акций АТР снижаются на новостях из США, фьючерсы на американские индексы дешевеют

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 7:17

Токио. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду на фоне неоднозначных сигналов из США.

Фьючерсы на фондовые индексы США теряют 0,2-0,3% после обвала по итогам предрождественской сессии.

Рынки акций Гонконга и Австралии закрыты в среду в связи с праздником.

Японский Nikkei 225, демонстрировавший уверенный подъем в начале сессии 26 декабря, перешел к снижению и теряет 0,3%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 1,2%, тайваньский TAIEX - на 0,5%.

Негативом для фондовых рынков стала информация CNN о растущем недовольстве американского президента Дональда Трампа деятельностью Стивена Мнучина на посту министра финансов.

Источник CNN сообщил, что Д.Трамп готов возложить ответственность за обвал финансовых рынков на С.Мнучина, отчаянно пытающегося в последние дни успокоить Уолл-стрит.

В ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник Д.Трамп заявил о доверии С.Мнучину. Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он главе Минфина, президент ответил: "Да, я доверяю. Это очень талантливый и умный человек".

Тем не менее, по словам источника CNN, "Мнучин находится под ударом".

"Информация CNN стала важным фактором для фондовых рынков, которые пытаются найти какие-то ориентиры в этот праздничный период", - отмечает аналитик SBI Securities в Токио Хидеюки Судзуки.

"Падение рынка продолжается в Азии, фьючерсы на фондовые индексы США также дешевеют. Все это показывает, насколько серьезным является беспокойство инвесторов", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в среду, что, по его мнению, фондовые рынки продолжат оставаться нестабильными еще какое-то время. Высокая рыночная волатильность и растущие экономические риски за рубежом говорят в пользу сохранения масштабных стимулирующих мер японским ЦБ, отметил Х.Курода, выступая в Токио.

Котировки акций японских производителей продуктов и страховщиков снижаются в среду. Стоимость бумаг Asahi Group упала на 2,2%, Japan Tobacco - на 3,7%, Dai-ichi Life - на 1,6%.

В то же время акции Toyota подорожали на 1,1%.

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