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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 14:00 03.10.2018 - 14:00

Токио. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили в минусе третий день торгов подряд на фоне укрепления доллара США и роста цен на нефть до максимума за четыре года.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 0,6%.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,13%.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,66%, более широкий Topix - на 1,17%. Накануне индексы завершили торги на максимальных отметках с 1991 года.

Индийский BSE Sensex упал на 1,5%, новозеландский NZ 50 - на 0,35%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,13%. Между тем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,32%, сингапурский FTSE Straits - 0,76%.

Биржа Южной Кореи не работала в среду из-за празднования Дня основания государства. Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю из-за праздников по случаю Дня образования КНР.

"Сильный доллар, увеличение доходности 10-летних US Treasuries и высокие цены на нефть являются негативной комбинацией факторов для Азии", - говорит старший стратег Bocom International Holdings Хао Хун. По его словам, понижательный тренд на фондовых рынках АТР сохраняется, и отток капитала продолжается.

Рыночная стоимость австралийских горнодобывающих компаний Newcrest Mining и Evolution Mining увеличилась на торгах в Сиднее на 3,3% и 3,8% соответственно на фоне роста цен на золото до максимума за две недели.

Акции японских автопрозводителей Toyota Motor и Honda Motor подешевели на 2,9% и 4,25% соответственно на данных о снижении их продаж в США в сентябре.

Цена бумаг страховой компании Dai-ichi Life снизилась на 2,9%.

Капитализация японского производителя упаковки Rengo Co. подскочила на 6,2% на новости, что компания намерена увеличить цены на производимый ею тарный картон.

Стоимость бумаг страховой группы AIA Group упала на 2,6%, бумаги интернет-гиганта Tencent подешевели на 0,3%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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