Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 14:01

Токио. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в среду, после того как президент США Дональд Трамп дал понять, что готов подождать еще год перед тем, как заключить торговое соглашение с Китаем.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 1,05%, китайский Shanghai Composite потерял 0,23%, южнокорейский KOSPI - 0,73%, гонконгский Hang Seng - 1,25%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,58%.

Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Лондоне, где проходит саммит НАТО, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с КНР. Глава Белого дома отметил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Напряженность в торговых отношениях США и Китая может еще больше усилиться в связи с принятием Палатой представителей американского Конгресса законопроекта, требующего от Трампа ужесточения политики в отношении Пекина по проблеме Синьцзяна.

Законопроект, за который во вторник проголосовали 407 законодателей при одном против, требует от президента США осудить злоупотребления и репрессии в отношении мусульманских нацменьшинств, в частности, уйгуров, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Документ предусматривает введение санкций против высокопоставленных китайских чиновников, в том числе против члена политбюро ЦК Компартии Китая, секретаря комитета КПК СУАР Чэнь Цюаньго.

Пекин решительно отвергает выдвигаемые обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне и рассматривает даваемые США оценки ситуации в СУАР как грубое вмешательство во внутренние дела Китая, заявили китайские представители.

Ранее принятый США закон "О правах человека и демократии в Гонконге" уже вызвал крайне негативную реакцию в Пекине. В качестве ответной меры Китай запретил заходы в Гонконг американских военных кораблей.

Принятие закона по Синьцзяну станет новым витком обострения отношений между двумя странами и может оказать серьезное негативное влияние на китайско-американские переговоры по торговле, считают наблюдатели.

"Пока обе стороны не умерят свою воинственную риторику, рынки продолжат терять наблюдавшийся ранее оптимизм, - отмечают аналитики DBS Group. - Торговая война будет ключевым фактором для настроений в ближайшие несколько недель".

Инвесторов беспокоят и другие инициативы администрации Трампа в сфере внешней торговли. В понедельник президент США сообщил о восстановлении заградительных пошлин на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии.

Кроме того, США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд. Этот шаг будет предпринят в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Давление на рынки в среду также оказали данные о большем, чем ожидалось, замедлении темпов экономического роста в Австралии в третьем квартале 2019 года относительно предыдущего квартала. Объем ВВП в июле-сентябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,7% в годовом выражении, по данным Бюро статистики страны. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал увеличение ВВП на 0,5% в поквартальном и на 1,7% в годовом выражении. Таким образом, экономика страны пока не смогла набрать рост, несмотря на снижение базовой процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA) до рекордно низкого уровня.

Статданные из Китая, обнародованные в среду, указали на ускорение темпов роста деловой активности в сфере услуг КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг, рассчитываемый Caixin Media, в ноябре поднялся до 53,5 пункта с октябрьских 51,1 пункта. Это максимальный показатель с апреля 2019 года. Сводный индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг в ноябре увеличился до 53,2 пункта с 52 пунктов месяцем ранее.

Акции японской Fast Retailing подешевели на 5,2% после того, как компания, управляющая сетью магазинов одежды Uniqlo, сообщила о падении продаж в ноябре более чем на 5% в годовом выражении. Цена бумаг Honda и нефтекомпании Inpex снизилась на 0,5% и 1,3% соответственно. Бумаги Nintendo Co. подешевели на 1,3% на фоне новостей о том, что японский производитель консолей и видеоигр 10 декабря начнет официальные продажи своей приставки Switch на рынке КНР совместно с местным IT-гигантом Tencent.

В Гонконге подешевели бумаги технологической компании Sunny Optical (-3,5%), а также девелоперов China Overseas Land & Investment (-3,1%) и New World Development (-2,1%), в Южной Корее - акции Samsung (-0,9%).

Котировки акций австралийских BHP и Rio Tinto упали на 2,5% и 2,1% соответственно.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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