Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 11:29

Токио. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились в среду в условиях сохраняющейся неопределенности в отношении Brexit, а также судьбы торговых переговоров США и Китая.

Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после существенного подъема азиатских рынков в начале этой недели, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 1%, гонконгский Hang Seng - 0,4%, китайский Shanghai Composite - 1,1%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Великобритании, где во вторник прошло новое голосование в парламенте по проекту выхода страны из Евросоюза. Палата общин вновь проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем. Против сделки высказался 391 член парламента, за нее - 242 депутата. В прошлый раз - в середине января - сделка провалилась с разницей в 230 голосов.

Т.Мэй заявила, что в среду британскому парламенту предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

"Многие думают, что Великобритания может принять решение отложить Brexit, однако неясно, согласится ли на это Евросоюз", - отмечает аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities в Токио Сейки Орими.

"Таким образом, неопределенность в отношении потенциальных последствий Brexit остается, заставляя инвесторов сохранять осторожность", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Инвесторы по-прежнему ждут новых деталей о ходе торговых переговоров Вашингтона и Пекина, несколько встревоженные заявлением торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что Штатам важно сохранять открытым вариант с повышением пошлин на импорт китайских товаров.

Взаимное повышение пошлин США и Китаем несет в себе риски для экономик обеих стран, и инвесторы надеются на заключение ими торгового соглашения, которое сняло бы часть давления на мировую экономику.

В Японии подешевели акции производителей электроники и машиностроительных компаний. Стоимость бумаг Murata Manufacturing упала на 4%, Hitachi - на 2,9%, Toyota - на 0,5%, Daikin Industries - на 2,3%.

Кроме того, снизились котировки акций телекоммуникационных компаний SoftBank Group (-0,4%) и KDDI (-2,8%).

В Гонконге подешевели бумаги Tencent (-0,7%), Geely Automotive (-1%) и AAC Technologies (-2,5%).

Стоимость бумаг китайской ZTE упала на 7,8% по итогам торгов в Шанхае во вторник на информации о том, что контролирующий акционер этого производителя телекоммуникационного оборудования планирует сократить долю в компании.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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