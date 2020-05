Токио. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Основные фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились в пятницу, давление на рынки оказали опасения, связанные с обострением напряженности между США и КНР.

Фондовый индекс Гонконга показал самый существенный спад в связи с планами Китая ввести новые законы о национальной безопасности Гонконга.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,8%, Topix - на 0,9%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в апреле 2020 года снизились впервые с декабря 2016 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, ограничивающей потребительские расходы.

Показатель опустился на 0,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после повышения на 0,4% в марте, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение на 0,1%.

В целом потребительские цены в Японии в прошлом месяце увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - минимальными темпами с ноября 2016 года. В марте инфляция составила 0,4%.

Банк Японии в пятницу представил новую программу финансирования банков, объем которой может достигнуть 30 трлн иен ($280 млрд).

Новая программа призвана подтолкнуть банки к более активному кредитованию компаний, оказавшихся в сложном положении из-за пандемии коронавируса. Она должна усилить правительственные стимулирующие меры, заявил японский ЦБ.

Акции Nissan подешевели на 2,5% по итогам торгов в пятницу. Японский автопроизводитель планирует сократить более 20 тыс. рабочих мест по всему миру на фоне масштабного кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает новостное агентство Kyodo News.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. подорожали на 2,8%, цена бумаг производителя микрочипов Advantest Corp. выросла на 1,15%, тем временем бумаги производителя электроники Sony снизились на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 1,9%, гонконгский Hang Seng - на 5,6%.

Китай не станет устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии коронавируса для экономики страны, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Тем временем законопроект, который вошел в повестку сессии ВСНП, предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также направлен на противодействие терроризму и вмешательству извне.

В свою очередь, американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Кроме того, Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США.

Котировки акций банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd. снизились на 2,37%, акции China Construction Bank Corp. подешевели на 4%. Цена бумаг телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) Ltd. опустилась на 2,7%, страховой компании AIA Group - на 9,4%.

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 1,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 2,4%, акции автопроизводителя Hyundai Motor подешевели на 2,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,96%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,55% и 2% соответственно.

