Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 12:04

Токио. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на торгах в среду, давление на рынок оказали статданные из Японии и новость о принятии Сенатом США законопроекта по ситуации в Гонконге.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,75%, китайский Shanghai Composite - на 0,78%.

Объем японского экспорта в октябре сократился по итогам одиннадцатого месяца подряд, при этом падение показателя стало максимальным за три года, поскольку торговые противоречия США и Китая продолжили оказывать негативное влияние на мировой спрос.

Экспорт упал на 9,2% в октябре в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 7,5%.

Тем временем Сенат Конгресса США единогласно одобрил подготовленный законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".

Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

В связи с решением Сената заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй вызвал временного поверенного в делах США в Китае Уильяма Клейна и заявил ему решительный протест, сообщило китайское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

В сообщении отмечается, что китайский дипломат назвал законопроект "грубым вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением международного права и основных норм международных отношений".

Ранее официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан распространил аналогичное заявление, в котором говорится, что в американском законопроекте "игнорируются факты, вносится путаница, нарушаются нормы и применяются двойные стандарты, что является неприкрытым вмешательством в дела Гонконга, внутренние дела Китая, грубым нарушением международного права и основных норм международных отношений".

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

Австралийский фондовый индекс продемонстрировал максимальное снижение за семь недель. Индикатор S&P/ASX 200 упал на 1,3%, закрывшись на минимальной отметке с 3 октября.

Давление на индекс главным образом оказали бумаги банков, подешевевшие на новостях о том, что регуляторы подозревают банк Westpac в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Westpac Banking Corp., второй по величине в стране, предположительно нарушил закон об отмывании денег более 23 млн раз, в том числе не сообщая своевременно о международных денежных переводах в размере более 11 млрд австралийских долларов ($7,5 млрд).

Бумаги Westpac закрыли торги снижением на 3,3%. Также в Австралии подешевели акции Saracen (-8,9%), Austral (-6,5%) и Appen (-4,9%).

В Японии снизились акции Mitsui OSK Lines (-3,4%), SoftBank (-0,8%) и Toyota (-0,85%). В Гонконге подешевели бумаги Wharf Real (-0,67%), AIA Group (-2,1%) и CNOOC (-1,5%), в Южной Корее снизились акции Samsung (-2,8%), и LG Electronics (-1,4%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор им*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!