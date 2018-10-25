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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 12:34 25.10.2018 - 12:34

Токио. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили резким снижением торги в четверг вслед за обвалом основных индексов США накануне.

Как сообщалось, американский индекс Dow Jones Industrial Average в среду потерял 600 пунктов, тогда как Nasdaq продемонстрировал самое значительное падение с августа 2011 года (-4,4%) и перешел в зону коррекции.

Участники рынка опасаются дальнейшего повышения процентных ставок и замедления роста мировой экономики. Также существуют опасения, что компании, в первую очередь технологические, достигли пика прибыли.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific рухнул в четверг на 2%. Его падение с пикового значения, достигнутого в январе, превышает 20%, что говорит о начале "медвежьего" тренда на рынке.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 3,7%, опустившись до минимума за полгода. Более широкий Topix снизился на 3,1%, его падение с начала октября является рекордным с 2008 года.

Китайский индекс Shanghai Composite слабо изменился в четверг, Shenzhen Composite потерял 0,3%, а гонконгский Hang Seng опустился на 1%.

Снижение южнокорейского Kospi составило 1,6%, индекс также вступил в "медвежий" тренд. Индийский BSE Sensex уменьшился на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,8%, новозеландский NZX 50 - на 0,9%.

Как стало известно в четверг, ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2018 года вырос на 0,6% по сравнению со вторым кварталом и на 2% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали роста первого показателя на 0,8%, второго - на 2,3%.

Рыночная стоимость Hyundai упала на 6%, при этом в ходе сессии цена акций компании опускалась до минимума с 2010 года. Южнокорейский автопроизводитель не оправдал прогнозов рынка по показателям прибыли и выручки за минувший квартал.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга снизился на 2,5%, страховщика AIA Group - на 2,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 3,6%, до минимума за полтора года. Цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 3%.

Цена бумаг Sony Corp. снизилась более чем на 5%.

Китайские энергетические компании CNOOC и Sinopec потеряли 3% и 1,1% капитализации соответственно из-за снижения цен на нефть.

Акции японской Inpex опустились на 1,1%, австралийской Santos - на 1,6%.

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