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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 14:22 04.10.2018 - 14:22

Токио. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги в четверг из-за скачка доходности 10-летних US Treasuries.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился по итогам четвертой сессии подряд.

Гонконгский Hang Seng потерял 1,73%, тогда как биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю из-за праздников по случаю Дня образования КНР.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,56%, более широкий Topix - менее чем на 0,1%.

Южнокорейский Kospi упал на 1,52%, индийский BSE Sensex - на 2,24%, новозеландский NZ 50 - на 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,89%. Между тем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,49%.

Доходность 10-летних госбондов США выросла в четверг на 3 базисных пункта, до 3,21%. Показатель превысил 3,2% впервые с 2011 года.

Вместе с тем курс юаня к доллару на торгах в Гонконге опустился ниже ключевого уровня поддержки в 6,9 юаня/$1, что стало негативным фактором для акций китайских компаний, которые торгуются на Гонконгской фондовой бирже.

Одной из причин падения юаня стал отчет аналитиков JPMorgan Chase, в котором они указали на высокую вероятность полномасштабной торговой войны США и Китая в следующем году. Они ухудшили рекомендации для китайских акций до "нейтрального" уровня и пересмотрели прогноз по юаню на "негативный". Также эксперты ухудшили прогнозы роста экономики КНР.

Акции японского автопроизводителя Toyota Motor и сотового оператора SoftBank выросли на 0,6% и 1,3% соответственно на новости, что компании намерены создать совместное предприятие в сфере самоуправляемых автомобилей и других новейших технологий.

Рыночная стоимость южнокорейских и японских производителей косметики рухнула на сообщениях китайских СМИ о том, что власти КНР усилят таможенный контроль и проверки багажа китайских туристов, возвращающихся из-за рубежа. Бумаги Cosmax упали на 7%, Shiseido - на 4,7%.

Котировки Nintendo, выпускающей видеоигры и консоли, сократились на 1,3%. Ранее СМИ написали о том, что компания намерена выпустить обновленную версию своей приставки Nintendo Switch в следующем году.

Стоимость бумаг страховой группы AIA Group снизилась на 2,8%, бумаги интернет-гиганта Tencent подешевели на 2,4%.

Рыночная стоимость China Construction Bank уменьшилась на 2,4%, нефтегазовой компании CNOOC - на 3,5%.

Вместе с тем цена бумаг AAC Technologies увеличилась на 0,8%, оператора казино Sands China - на 1,9%, мясоперерабатывающей WH Group - на 0,9%.

Японский производитель соусов Kikkoman потерял 4,2% капитализации, южнокорейская нефтехимическая компания Petrochem - 5,3%.

Котировки акций Samsung Electronics снизились на 2,2%, SK Hynix - на 2,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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